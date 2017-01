(VIDEO) ANTARKTIK SE CEPA: Izgled kontinenta potpuno će se promeniti!

Ogromna santa leda, jedna od najvećih ikada i velika kao američka savezna država Delaver ili karpiska država Trinidad i Tobago, odvojiće se od Antarktika, objavili su naučnici.

Pukotina na ledenom grebenu Larsen C, koja se proteklih godina postupno širila, prošlog meseca dramatično se povećala, za 18 kilometara.

Sada je dugačka više od 80 kilometara i da bi se santa potpuno odvojila ostalo je još samo 20 kilometara, upozoravaju stručnjaci.

Santa leda će "iz temelja da promeni izgled Antarktike", a posle nje moglo bi da dođe do daljeg pucanja Larsena C, dodaju.

Ledeni grebeni su područja na krajevima sante leda, plutaju na moru i debeli su nekoliko stotina metara.

