(VIDEO) ETNA EKSPLODIRALA! Vrelo kamenje nam padalo na GLAVE, ljudi u panici VRIŠTALI i bežali

„Mnogo povređenih — povrede glave, opekotine, posekotine i modrice“, navodi se u objavi reporterke Bi-Bi-Sija za nauku Rebeke Morel na Tviteru.

Caught up in incident at Mount Etna - bbc crew & tourists caught up in huge explosion - caused injuries and evacuation from scene. (1) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle)

">March 16, 2017

Lava pomešana s parom izazvala je veliku eksploziju, koja je grupu zasula vrućim kamenjem i parom, rekla je ona.

#Etna le immagini di @BBCMorelle durante l'eruzione:

il #vulcano che esplode e molti escursionisti vicino al craterepic.twitter.com/78xGkEu5Tp — Federico Di Leo (@Fe_DiLeo)

">March 17, 2017

​Morelova je, takođe, navela da je osam osoba povređeno, a da su neke s planine evakuisali spasilački timovi.

„Ekipa Bi-Bi-Sija je u redu, ima posekotina, modrica i opekotina. Vrlo smo uzrujani, bilo je zaista strašno“, napisala je Morelova na Tviteru.

Back at hotel now after Etna explosion. Here's @NewsCamerawoman with the massive hole a lump of rock burnt through her coat. pic.twitter.com/GVSyj3Sa9A — Rebecca Morelle (@BBCMorelle)

">March 16, 2017

​Reporterka je saopštila da je vulkanolog na licu mesta rekao da je ovo najopasniji incident kojem je on prisustvovao u karijeri dugoj 30 godina.

Many injured - some head injuries, burns, cuts and bruises. Volcanologist said most dangerous incident experience in his 30 year career (3) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle)

">March 16, 2017

Jedna 78-godišnjakinja je bila veoma blizu eksplozije, ali se sklonila na vreme.

Etna je danas počela da izbacuje lavu od ranog jutra, treći put u tri nedelje i to je prva erupcija u poslednjih godinu dana, prenosi Bi-Bi-Si.

(Sputnjik Srbija)

