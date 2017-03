(VIDEO) KRVAVI BOMBAŠKI NAPAD U DAMASKU: Eksplodirale dve bombe, najmanje 40 mrtvih!

Iračko ministarstvo je navelo da je da prati razvoj situacije na osnovu kontakta sa svojom ambasadom u Damasku.

Prema navodima ministarstva, Iračani su bili u obilasku svetih grobnica u oblasti Bab el Sagir.

">March 11, 2017

Ministarstvo inostranih poslova Iraka je u saradnji sa sirijskim vlastima obrazovalo krizni štab za utvrđivanje broja žrtava i ranjenih, kao i za što brži avionski transport tela poginulih u Irak.

Ranije je saopšteno da su dve eksplozije odjeknule pored groblja Bab el Sagir u Damasku.

Most of the victims in twin bombing of Damascus' Old City are Iraqi Shia pilgrims as death toll rises to 44 https://t.co/vbPNu4eHF8 pic.twitter.com/ZyaAFONEgc