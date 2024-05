ŠOK OBRT! Nedeljko Bajić Baja odbio svadbu od 100 hiljada evra, ali ovo NIJE MOGAO... Morao je da URADI

Nedeljko Bajić Baja jedan je od naših muzičara koji bira kada će se oglasiti u javnosti, te uvek ima povoda za svoje pojavljivanje.

Iako se to ne dešava često, svakako ostane upamćeno, te se svi sećamo vesti kada je Baja odbio da peva na svadbi od 100.000 evra.

- Znam da mu je gazda veselja nudio i 100.000 evra da se pojavi i samo jedan blok da otpeva i to isključivo njegove hitove i nije pristao. To znači da njegov mir nema cenu - rekao je za Kurir tada izvor, a mi smo sada došli do novih saznanja.

Naime, nakon nešto više od šest godina Baja će izbaciti nove pesme i napraviti svoj veliki povratak, a prema informacijama koje su dostupne na internetu poslednju je objavio 2018.godine.

Poznato je da muzičar u "šteku" uvek ima više desetina pesama, ali pažljivo bira momenat kada će ih plasirati publici. Verovatno je i to jedan od razloga za njegov veliki muzički uspeh.

Bonus video:

03:03 Posle dugo vremena Nedeljko Bajić Baja ponovo u medijima: Svojoj publici sprema iznenađenje