"OVE BUDALE ISKOMPLEKSIRANE..." Maca bez milosti udario na estradu i žene poznatih, a ovo što je rekao za Baju ZABOLEĆE većinu

Dragan Marinković Maca, glumac, šoumen i sarajevski šarmer bio je gost prve sezone emisije "Nije sve tako crno" i pričao sa autorom i voditeljem emisije Jovanom Matić Đokić o odrastanju, unutrašnjim borbama i uspesima.

Maca je takođe govorio i o estradi, pravim merama vrednosti i otkrio šta je za njega nemerljiv uspeh u današnje vreme.

Poslednjih nekoliko godina pevači zarađuju tako što unapred dogovore "cifru" za koju rade nastup kako ne bi zavisili od posete kluba, a samo jedan od njih radi potpuno drugačije od većine.

- Nedeljko Bajić Baja! Od svih tih velikih zvezdetina... Frajera zovu, on je u fazonu "moje su karte, ti što si popio, tvoje je"... To je mu*onja, koji uzme sve na karte i puni sale non stop. To je uspeh - govorio je glumac.

Takođe, Maca se osvrnuo na neke od žena poznatih koje nikada nisu bile u javnosti dok se nisu udale i otkrio po čemu se njegova supruga razlikuje od drugih.

- Jovana nema potrebu za medijskim eksponiranjem. Nije tip žene kao ove "žene poznatih"... Ove budale iskompleksirane uz muža dosadno im, pa postanu kreatorke, imaju potrebu da izađu u javnost. Ja tako i svoju decu vaspitavam, neka se bore sami, a ne da kažu: "Evo ga Macin mali". Ma j*** ti Maca mater, stvaraj svoje ime - pričao je Maca.

