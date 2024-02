"KADA SUZANA MANČIĆ PROĐE ULICOM, VREME STANE NA TRENUTAK" Poznati frizer otkrio detalje saradnje sa voditeljkom: Ona je pojam...

Čedomir Tasovac, jedan od najpoznatijih frizera i vlasnik lanca salona u Beogradu u emisiji "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić prvi put je govorio o svom životu, putu ka uspehu i otkrio kako je od nule stvorio imperiju.

foto: Dado Đilas

Čedomir je jako mlad ostvario snove i postigao vrtoglave rezltate koji su mu doneli i neverovatnu materijalnu dobit, ali je preko noći, u svoja četiri zida shvatio da nije srećan. Tasovac je ponovo, sve izpočetka, gradio i stvarao, a na tom putu bilo je mnogo odricanja, žrtve i borbe.

foto: Dado Đilas

Za Kurir je govorio o teškim trenucima koje je prevazišao i otkrio da tek kada radite nešto što volite i iz srca, dobićete sve ostalo "gratis". Jedan je od onih koji se ne eksponiraju javno, a radi sa mnogim poznatim ličnostima. Danas je srećan i nasmejan, a od jednog salona stvorio je pet.

Danas sarađuje sa mnogim poznatim ličnostima, a jedna od najdražih je voditeljka Suzana Mančić za koju ga veže sam početak poslovanja.

foto: Kurir

- Radili smo Zvezde Granda, tako smo počeli. Bilo je jako lepo, bio je prvi projekat gde smo pomogli mnoštvu mladih ljudi. Tea Tairović je bila deo toga, Savo Perović koji je dugogodišnji prijatelj kuće. To su jako divni ljudi. Nikada nikoga nisam uslovljavao kada smo ugovarali saradnju, nije mi se podrazumevalo da me taguju, da me spominju. Jovana Jeremić je jedna od javnih ličnosti koja dolazi kod nas u salon na Dorćolu - rekao je Čedomir i otkrio anegdotu sa poznatom voditeljkom:

foto: Damir Dervišagić

- Suzana Mančić takođe, ona je za mene pojam lepote i jedna od najlepših žena našeg regiona. Ona je pojam za osmeh i lepotu. Ja kada sam bio na početku, imao sam salon u Kneza Miloša i kada je ona sela u stolicu rekao sam: "E, sad sam stvarno siguran da imamo salon lepote". Ne zato što je poznata, nego zato što je simbol nege i lepote. Kada Suzana Mančić prođe ulicom vreme stane za trenutak. Jako je pozitivna osoba koja širi pozitivniju energiju i osmeh, ne morate da je poznajete ali kada progovorite dve reči sa njom imate želju samo da je zagrlite.

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

