"VEĆINA POZNATIH UVEK GLEDAJU DA PROĐU BESPLATNO" Poznati frizer o saradnji sa javnim ličnostima: Običan svet ostavlja više novca

Jedan od najpoznatijih frizera i vlasnik landa salona lepote u Beogradu, Čedomir Tasovac, gostovao je u emisiji "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put govorio o svom životu, usponima i padovima.

foto: Dado Đilas

Čedomir je jako mlad ostvario snove i postigao vrtoglave rezltate u sasvim drugoj profesiji koji su mu doneli i neverovatnu materijalnu dobit, ali je preko noći, u svoja četiri zida shvatio da nije srećan. Tasovac je ponovo, sve izpočetka, gradio i stvarao, a na tom putu bilo je mnogo odricanja, žrtve i borbe.

Za Kurir je govorio o teškim trenucima koje je prevazišao i otkrio da tek kada radite nešto što volite i iz srca, dobićete sve ostalo "gratis". Jedan je od onih koji se ne eksponiraju javno, a radi sa mnogim poznatim ličnostima. Danas je srećan i nasmejan, a od jednog salona stvorio je pet.

foto: Kurir

- Dve paklene dve godine sam sve ulagao u svoj novi biznis. Išao sam kod roditelja na ručak, a oni su mislili da dolazim da razgovaramo i družimo se. Nisam želeo da znaju da mi je teško. Sve što sam imao kod sebe ulagao sam u lokal, za mene nije ostajalo ništa. Trebalo je osposobiti lokal, dovesti kvalitetne ljude, najmanje novca je ostajalo za mene. Više puta sam ostajao gladan, bukvalno gladan, jeo paštetu ali to nikada ne bih menjao. Dve godine sam bio po ceo dan u salonu kako bih skupio znanje, iskustvo, kako bih se prepustio potpuno.

foto: Kurir

Ciljna grupa mu od starta nisu bile poznate i javne ličnosti.

- Moja ciljna grupa bili su normalni, obični ljudi. Volim da radim sa ljudima koji nisu slavni, javni ili prebogati. Želeo sam da usrećim normalne ljude sa najkvalitetnijiom uslugom i preparatima za pristojnu cenu. Kada dobijem zagljaj, kada me izgrle i izljube, pošalju srca, meni to nema cenu i hranim se time. Neretko ostavljaju više novca nego poznate ličnosti. Većina poznatih ličnosti uvek gledaju da prođu besplatno i naplate to što su poznate, u smisli da nama treba da bude zadovoljstvo to što smo ih ugostili...

