"GENIJE, MORAĆEŠ DA ISPAŠTAŠ..." Vendi će reči ovog kolege pamtiti celog života: Njen najveći hendikep je...

Vesna Vukelić Vendi bila je gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

foto: Kurir

Iako svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti za Kurir je govorila o stubu porodice, pravim merama vrednosti i otkrila tajnu uspeha braka koji traje decenijama. Vesna je govorila o ćerki, suprugu i odnosu koji je za nju svetinja.

Takođe, osvrnula se na početak karijere i otkrila ko ju je savetovao i čiju rečenicu nikada neće zaboraviti.

- Moj prijatelj i najveći hit mejker svih vremena, Novica Urošević, u mojoj 23. godini zvao me je genije. Uvek mi je bilo neoprijatno i mislila sam da to kaže jer me voli, jer sam prodorna i volim neke teme koje druge ne zanimaju. Neprijatno mi je što ću ovo da ispričam jer ne volim samohvale, ali moram da kažem zbog toga što tek sad shvatam neke stvari - govorila je Vesna i dodala:

foto: Kurir

- Sedeli smo u jednom restoranu i pred svima rekao je: "Ona je istrčala trku pre vremena i zbog toga će morati da ispašta, genije, trka se ne trči pre vremena! To je za sada njen najveći hendikep"To je to, Bog kad nešto da, to je tako i niko to ne može da poništi - rekla je Vesna a kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

