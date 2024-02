SUSRET SA POZNATIM TEKSTOPISCEM PEVAČICI JE PROMENIO ŽIVOT IZ KORENA: Nikada nisam pomislila da će mi dati šansu...

U novoj epizodi podkasta "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić, pevačica Nataša Alimpić govorila je o svojoj životnoj priči i prvim koracima ka cilju i estradi.

foto: Nemanja Nikolić

Jako rano je počela da se bavi pevanjem kako bi svojim roditeljima pomogla finansijski, ispekla je zanat u kafani a u jednom trenutku života dok nije počela da zarađuje, živela u garaži adaptiranoj u stambeni objekat.

Iako je roditelji nikada nisu primoravali na odlazak iz kuće, Nataša je svesno otišla i poželela da zarađuje sama sa svoje potrebe i život. Nakon nekoliko godina pevanja u kafani, stekla je iskustvo da peva i privatna veselja, a jedan susret joj je promenio sve.

foto: Nemanja Nikolić

- Kada sam počela da zarađujem, kupila sam sebi mikrofon, iznajmila stan, kupila auto i bila sam jako zadovoljna, to je za mene bilo mnogo. Pomagala sam svojoj porodici koliko sam mogla i nisam razmišljala o karijeri i pesmaama. Znam da je estrada velika mašinerija i da vam treba dosta poznanstava, sredstava. Na jednom takmičenju upoznala sam suprugu poznatog kompozitora, Branislava Samardžića, Nataliju, koja mi je prišla i primetila me. Ništa nije obećavala ali je rekla da želi da mi pomogne. Upoznala me je nešto kasnije sa suprugom koji je pisao mnogobrojne hitove sa estrade "Pobednik", "Nije ljubav fotografija", "Pod sjajem ružičastih zvezda", "Nisi, nisi, nisi ti"... - rekla je Nataša i dodala:

foto: Kurir

- Zahvaljujući njemu snimila sam dve pesme, svoj prvenac pod nazivom "Idila" i pesmu "Armagedon". Nikada nisam pomislila da će neko tako ostvaren dati meni šansu, jednoj maloj devojci iz Šapca, anonimnoj. Svesna sam da još nisam uspela, da sam na početku i da su ovo samo naznake za neki uspeh. Branislav Samardžić je toliko normalan, prijatan i priseban čovek, za razliku od drugih koji vam ne daju priliku ni da im se javite, ni da porazgovarate sa njima.

