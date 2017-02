(VIDEO) NAJVEĆA MISTERIJA OTMICE DETETA REŠENA: Posle skoro 40 godina priznao krivicu

Posle devet dana razmatranja porotnici su na kraju proglasili pedesetšestogodišnjeg Pedra Ernandesa krivim za otmicu i ubistvo malog Itana Pejtsa, rekao je službenik suda u državi Njujork. Ernandes je imao 18 godina u vreme nestanka. Kazna će mu biti izrečena 28. februara.

Bio je 25. maj 1979. i šestogodišnji Itan Pejts prvi put je išao sam do školskog autobusa na dva koraka od kuće, u kvartu Soho na Mehnetnu, kada je nestao, što je traumatizovalo grad i celu generaciju američkih roditelja.

Nikad ništa nije nađeno od dečaka, zbog čega je za optužbu bilo jako teško da bilo šta dokaže. Itan je zvanično proglašen mrtvim 2001. godine.

DA Vance on the conviction of Pedro Hernandez for the murder of Etan Patz: pic.twitter.com/nUCL4UynHl

">February 14, 2017

Prvo suđenje koje je trajalo četiri meseca završilo se poništavanjem u maju 2015. Posle tri nedelje razmatranja porota nije uspela da dođe do jednoglasne odluke.

Tokom saslušanja na drugom suđenju koje se završilo krajem januara optužba je ponovo predstavila Ernandesovo priznanje policiji 2012. godine.

Ernandes je radio u bakalnici blizu autobuske stanice. U svom priznanju policiji on je rekao da je privukao dete u podrum bakalnice, da ga je zadavio, i zatim stavio telo u plastičnu kesu, a kesu u kartonsku kutiju koju je bacio u obližnju kantu za đubre.

Odbrana je ponavljala u drugom suđenju da mu je priznanje iznuđeno i da su priznanja koja je davao prijateljima suviše stara i neodređena da bi imala vrednosti. Njegovi advokati rekli su da su njegova priznanja lažne slike mentalno obolelog čoveka.

Every May 25, which is the anniversary of Etan Patz's disappearance, the nation observes Missing Children's Day. https://t.co/xOc8MzdBPM pic.twitter.com/LkrpmAr2xd