(VIDEO) OPASNOST OD PUCANJA BRANE U SAD NE PRESTAJE! Najavljene nove oluje, NEOPHODNE pripreme

Vlasti su saopštile da su sprečile neposrednu opasnost od katastrofalnog pucanja brane pri čemu bi se na naseljena mesta u njenoj blizini mogla sručiti voda u visini od tri sprata.

Međutim, nalog za evakuaciju oko 188.000 stanovnika ostaje na snazi do daljnjeg, rekao je okružni šerif Kori Honi na konferenciji za novinare u ponedeljak.

"Moramo biti sigurni da ljudi bezbedno mogu da se vrate svojim kućama", rekao je on.

Stanovnicima koji žive u blizini brane naloženo je u nedelju da napuste svoje domove nakon što su vlasti procenile da bi pomoćni prelivnik na brani mogao da pukne usled većeg broja oštećenja koja je pretrpeo tokom zimske sezone sa najobilnijim dosad zabeleženim padavinama na severu Kaliforniji posle višegodišnjih suša.

Na prelivniku brane Orovil, koja je sa 230 metara najviša u SAD, nedavno se pojavila ogromna rupa, ali su vlasti tvrdile da nema opasnosti po građane koji žive u njenoj blizini.

Iznenadna naređenja za evakuaciju stanovništva usledila su nakon što su zvaničnici utvrdili da bi pomoćni prelivnik na brani mogao da popusti u bilo kom trenutku i izazove poplave u seoskim područjima duž reke Feder.

Day 4 - You can't see the spillway, water is raging off the side and racing toward the river #OrovilleDam @GoodDaySac @CBSSacramento pic.twitter.com/XhBaws8x5V