(VIDEO) OVO ĆE VAS DIRNUTI DO SUZA: Tri štenca spasena iz ruševina u Italiji

Njihovo spašavanje dalo je nadu ljudima da još uvek ima živih u ruševima.

Three sheepdog puppies found alive days after Italy avalanche https://t.co/U0uvNHcnd6 pic.twitter.com/qFBzL4m0Wi

">January 23, 2017

Jedna od spasilaca, koja je učestvovala u njihovom spašavanju, izjavila je da su čuli njihov lavež, ali da je bilo teško doći do njih, jer su bili zakopani u ruševinama.

