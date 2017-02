(VIDEO) POLJSKA PREMIJERKA DOBRO POSLE UDESA: Nastavlja da radi iz bolnice

Šidlo je posle manje saobraćajne nesreće u Ošvjenćimu na jugu Poljske noćas prevezena helikopterom u bolnicu u Varšavi, gde će ostati još neko vreme.

Bohenek je rekao da se premijerka oseća dobro i da može da obavlja i deo premijerskih obaveza.

"Premijerki Beati Šidlo nije se desilo ništa ozbiljno. Sve je potpuno pod kontrolom. Stanje premijerke je stabilno. Povređene su još dve osobe, vozač premijerke koji će danas biti pušten iz bolnice i telohranitelj koje je takođe prevezen u Varšavu", kazao je na konferenciji za novinare portparol.

Foto: avārijā #Polija #Osvencima cieš valsts premjerministre Beāta Šidlo. no @dawidserafinn pic.twitter.com/xHayiMkQYy

Poljska premijerka je sinoć u saobraćajnoj nesreći, zadobila lakše povrede, oderotine i lakše se ugruvala.

Blizu železničke stanice 21-godišnji mladić u fijatu kojeg je kolona vladinih vozila preticala pokušao je da skrene iznenada levo, udario u vozilo u koloni u kojem je bila premijerka, a njen vozač je, da bi izbegao bočni sudar skrenuo levo, izleteo sa druma i udario u drvo.

Polish PM Beata Szydlo hurt in second convoy crash in months https://t.co/KT7BFUPmD1 pic.twitter.com/78HhcyWDoi