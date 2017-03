(VIDEO) SPREMNI ZA PUTINOVE ZAMKE: Britanski vojnici stigli u Estoniju da brane Baltik od Rusa!

Oko 130 pripadnika vojske je stiglo u vazdušnu bazu Amari blizu estonske prestonice Talina. Navodi se da bi u tu bazu uskoro trebalo da stigne i francuski kontingent vojnika. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je juče da je Alijansa zabrinuta zbog akcija Rusije ali da "ne treba dramatizovati" situaciju.

"Brinu nas akcije i moguće namere Rusije, ali u isto vreme važno je da ne dramatizujemo situaciju", rekao je Stoltenberg.

On je dodao da Alijansa ne vidi opasnost od kovencionalnog vojnog napada u regionu Baltika. Proteklih meseci vojne snage NATO raspoređene su u ovom regionu na granici sa Rusijom. NATO, kako kaže, skoro svo vreme, smatra da postoji opasnost od terorizma i sajber napada, ali ništa ne ukazuje da bi moglo da dođe do nekog kovencionalnog vojnog napada na neku članicu NATO ili na baltičke zemlje.

Moskva je osumnjičena da pokušava da diskredituje misiju NATO-a, a posebno britanskih vojnika poslatih u Estoniju, putem „zavodnica“ i kafanskih tuča, prenosi „Tajms“. Ovim vojnicima takođe prete pokušaji hakovanja njihovih naloga na društvenim mrežama u cilju dobijanja materijala za ucenu.

