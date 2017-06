PRESELA IM EKSKURZIJA: Dečak se izdvojio od odeljenja, pa skočio u plitku vodu i slomio vrat

Vanja Pejaković, učenik 3. razreda banjalučke Poljoprivredne škole, slomio je četvrti vratni pršljen tokom skoka s mola u vodu duboku tek pola metra, i to u letovalištu Lido di Jezolo u Italiji, gde je još na lečenju, javljaju Nezavisne novine.

U školi su rekli da je osamnaestogodišnjak iz Kotor Varoši, koji je planirao da upiše Visoku školu unutrašnjih poslova, na aparatima, odnosno u komi, iz koje ga lekari povremeno bude, a nakon nezgode tokom prvog dana ekskurzije, održane od 27. maja do 2. juna. Od tog momenta putovanje kom su se svi radovali za njega se pretvorilo u borbu za ozdravljenje, a za njegove drugove i profesore u noćnu moru.

Prema školskom izveštaju, veterinarski tehničar je u vodu, duboku 50 centimetara, skočio s mola visokog jedan metar. "Na mestu s kog je skočio nalazi se tabla na kojoj jasno stoji upozorenje o zabrani skakanja s mola u vodu", navodi se u školskom izveštaju. Kako dalje piše, tokom dolaska na plažu oko 20 đaka bilo je sa tri profesora i upozoreni su da moraju biti u grupi, a udaljavanje prijaviti profesorima. Međutim, njih nekoliko, uključujući i Pejakovića, samoinicijativno je otišlo i skočilo u vodu. On je teško povređen.

"Nakon što je skočio i pošto su ga izvukli do obale, bio je svestan svega. Izvinio se što je to napravio i rekao: "Neće ovo dobro biti za mene, nisu ovo serije da se završi srećno'", priča Edi Haneš, direktor Poljoprivredne škole. Hanešu je šefica računovodstva javila da je učenik povređen i on je odmah otišao na mesto događaja, gde je doktorka, koja je bila u pratnji đaka, Vanji mobilisala vrat i glavu peškirima, a zatim je stigla i Hitna pomoć.

"I Hitna mu je ukazala pomoć, pa je prevezen u ambulantu. Tamo su ga pregledali i odmah je po njega došao helikopter", naglašava Haneš. Mladić je, kako saznaju "Nezavisne", helikopterom prebačen iz lokalne bolnice u kliniku "Mestre" u Veneciji, gde mu je urađena magnetna rezonanca i potom je operisan. Kako kaže Haneš, utvrđeno je da mu je zgnječen četvrti pršljen i presečena kičmena moždina.

"On je još na aparatima, s tim što, kad je i u komi, sve čuje", priča Haneš. U školi navode da ekskurzija, koja je sprovedena u režiji Turističke agencije "Star Travel", nakon ove nezgode nije prekidana.

