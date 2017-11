(VIDEO) DODIK ZA DOJČE VELE CRTAO NOVU MAPU: Jesam za nezavisnost Kosova ako Beograd tako odluči

"Referendum nije na dnevnom redu. Nijedan organ, nijedna institucija u RS to nema na svom dnevnom redu", kazao je Dodik dodajući da to pitanje "nije da nije javna tema, ali institucionalna tema nije“.

Iako kaže da je BiH propala država, predsednik Srpske smatra da Srbi nisu bez alternative.

"Mi nismo avanturisti kako nas mnogi predstavljaju. Nismo ni zaglupljeni nacionalisti. Dakle, ja razumem da za ostvarivanje takvih elemenata morate da stvorite politički okvir i jedno političko okruženje, da se napravi dovoljan kvantum prakse u okruženju i u Evropi i naravno da to bude barem delimično prihvaćena stvar", rekao je i dodao da radi "na stvaranju tog političkog okruženja".



Da li će održati referendum o nezavisnosti RS ukoliko Dejtonski sporazum ne funkcioniše onako kako on misli da treba, Dodik je odgovorio da o tome sanja. "Čim imam u promilima šansu, ja bih to održao.“ Dodik takođe tvrdi da BiH neće opstati ni u kakvom obliku.

Dodik je rekao da Srbima odgovara Dejtonski sporazum onako kako je napisan, a ne kako je izmenjen.

"Vanustavna Bosna nama ne odgovara, ustavna Bosna nam odgovara. Ali to niko neće da čuje", kaže on. Na tvrdnju bošnjačkog člana predsedništva BiH Bakira Izetbegovića koju su mu novinari citirali, da je spreman na rat za očuvanje celovitosti BiH, Dodik je rekao da on nikad ne bi rizikovao život naroda, ali i da Izetbegović "nema nikakvu moć".

"Mi ovde imamo policiju koja je brojčano jača i spremnija i motivisanija za to. Drugo, svaka intervencija u RS iz Sarajeva na taj način definitivno bi ojačala tu vrstu priče. Ovo nije Španija."

Dodik: Ako Beograd odluči da prizna Kosovo, nemam ništa protiv (na 16:00 minutu intervjua)

- Da li bi za vas bilo prihvatljivo, odnosno zamislivo, da, ukoliko dođe do normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, da se vi priklonite stavu Beograda da se normalizuju ti odnosi, odnosno da se prihvati realnost?

"Da, zašto i mi ne bi mogli da budemo deo realnosti?"

- Mislite u smislu otcepljenja?

"Mislim."

- Ali do sada je ovo bilo nekako kotradiktorno. Ovde ste protiv nezavisnosti Kosova, a ovde kažete...

"Ne, nisam. Ja sam za razgovor između Beograda i toga i ako Beograd odluči da je to tako, ja tu nemam ništa protiv, ali onda je moje sledeće pitanje zašto ne može i Republika Srpska. Ako postoje prava za jedne, onda moraju da postoje prava i za druge."

Dodik kaže da Republici Srpskoj predstavlja opterećenje činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta.

"Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to ok, mi bismo se sigurno do sada već odvojili", kaže Dodik.

On je na kraju razgovora nacrtao mapu Balkana kako je vidi - RS i Srbija su ujedinjene, a Kosovo podeljeno, pri čemu sever pripada Srbiji.

