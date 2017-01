AMERIČKA AMBASADORKA: Sankcije su protiv Dodika, ne protiv naroda Srpske

Američka ambasadorka smatra da će im ovaj korak pomoći da napreduju na putu poboljšanja privrede i otvaranja novih radnih mesta. Kormak je najavila da će SAD nastaviti da pruža pomoć RS kroz niz programa u okviru svoje ambasade u BiH, kao i BiH, u ostvarenju cilja - evroatlantske integracije.

Ona je rekla da nema informacije da li će neke druge države uvesti sankcije Dodiku, ali je navela da je ovaj korak koordiniran s najbližim partnerima.

Foto: RTRS

"Ovo je ujedno i poruka svima, koji preduzimaju korake koji su suprotni odlukama Ustavnog suda", istakla je Kormakova, upozorivši da je vladavina zakona ključna, ne samo za BiH, već i za sve zemlje koje žele biti uspešne.

Sankcije predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uvedene su jer su njegovi postupci bili aktivno kršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što će imati značajne posledice, tvrdi Kormakova i dodaje da Dodik nastavlja da "vodi dijalog o podeli BiH".

"Ozbiljno smo shvatili pretnje referendumom o secesiji i ono što on radi u kršenju vladavine zakona. Smatramo da je to proces koji treba okončati, kako bi BiH mogla da ide dalje. To ne znači da nas ne brine negativna retorika drugih političara u BiH", izjavila je Kormakova.

