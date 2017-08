KO JE VASO ULIĆ, BALKANSKI VOĐA NARKO-KARTELA? Određen pritvor Podgoričaninu kog svetski mediji zovu Crnogorski Eskobar

Tužiteljka Mira Samardžić odredila je pritvor od 72 časa Podgoričaninu Vasu Uliću (58), koji je juče uhapšen zbog sumnje da je umešan u međunarodni šverc droge.

Ulić je označen kao vođa narko-kartela, a australijski mediji prozvali su ga "Crnogorski Eskobar" koji je krijumčario drogu u Australiju, a pod budnim okom policijskih službi sveta bio je više od 20 godina, piše portal Cdm On je to, kako je kazao njegov advokat, danas negirao.

Prema saznanju Dnevnih novina, Ulić je uhapšen dok se šetao u jednom podgoričkom tržnom centru.

On je nekoliko godina bio pod nadzorom Odseka za borbu protiv droge Uprave policije Crne Gore, Savezne policije Australije, Komisije za kriminal Australije i australijske Carine i to u periodu od jula 2007. godine do maja 2008. godine.

“Samo u navedenom periodu prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem vremenskom periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se vršila dalja prerada i distribucija, odnosno prodaja droge”, ističu u UP.

Ulić je, kako se sumnja, prethodnih godina organizovao krijumčarenje 60 kilograma MDMA iz drugih zemalja u Australiju, gde su članovi njegove kriminalne grupe vršili preradu MDMA, odnosno proizvodnju tableta ekstazija, koje su bile namenjene daljoj prodaji na ilegalnom narko tržištu Australije.

“Istraga je rezultirala hapšenjem četiri člana ove kriminalne organizacije, koji su u Australiji pravosnažno osuđeni na izdržavanje zatvorske kazne i to: F. K. na 17 godina, R. Lj. na 25 godina, D. P. na 17 i D. M. na 14 godina zatvora”, ističu u UP.

Ko je Vaso Ulić?

Rođen je 1960. godine u Podgorici, a 1979. godine je otišao u Sidnej.

Australijski mediji godinama tvrde da je šef jednog od najvećih svetskih narkokartela.

On je to konstantno negirao.

Tamošnji mediji pišu da se taj kartel bavi švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uveze oko šest tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora.

U novembru 2004. godine Ulić je optužen za učešće u švercu 160 kilograma ekstazija koji je stigao u Australiju iz Belgije skriven u kontejneru sa nameštajem. Procenjena vrednost zaplene je bila 50 miliona australijskih dolara.

Vaso Ulić je 2005. napustio Australiju te od tada živi u Podgorici, odakle je nastavio, prema pisanju australijskih medija, da vodi narko-biznis.

Podgoričanin je kazao da su optužbe protiv njega najveća glupost.

“Nemojte o tome, molim vas . Pa, ko u te laži može da poveruje? Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majci koja mora sve ovo da trpi. Zvala me rodbina iz Australije i svi su u šoku”, rekao je tada Ulić.

Kurir.rs/ Cdm.me

Foto: Vijesti.me/ Savo Prelević

