STOLTENBERG DEMANTUJE: Nema planova za NATO baze u Crnoj Gori

"Nema planova za baze NATO, u smislu neke velike NATO baze, ali svakako da postoje aktivnosti koje će se odvijati u Crnoj Gori, međutim, to je nešto sto se odigrava samo zato što nas je Crna Gora pozvala, jer Crna Gora je saveznik u NATO-u", rekao je Stoltenberg na konferenciji za štampu.

Prema njegovim rečima, "neće biti nikakvih NATO aktivnosti, NATO baza, niti NATO postrojenja" u Crnoj Gori bez saglasnosti crnogorske vlade, "i to je slučaj za sve NATO saveznike".

"Prema tome, NATO je prisutan samo na način na koji države to prihvate i ponekad NATO pruža finansiranje infrastrukture. Imamo vežbe i tu vrstu aktivnosti. Ja to ne zovem baza NATO-a, nazvaću to aktivnostima NATO-a", navodi se.

Sa druge strane, državna televizija Crne Gore je ranije javila da je jedan od lidera DF, Milan Knežević izjavio da će NATO u najskorije vreme izgraditi dve vojne baze u Crnoj Gori.

"Ti planovi će biti realizovani tokom naredne dve godine, do 2019. Sa velikom verovatnoćom, jedna baza će se pojaviti na obali, a druga u planinama", rekao je Knežević.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir