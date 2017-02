ŠOKANTNO: BIA sprečila atentat na Mila Đukanovića!

Državne strukture Rusije umešane su u pokušaj likvidacije Mila Đukanovića, a srpski bezbednjaci su pomogli u sprečavanju te akcije, rekao Milivoje Katnić

Specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić tvrdi da su državne strukture Rusije umešane u pokušaj državnog udara 16. oktobra i da je srpska Bezbednosno-informativna agencija (BIA) pomogla u sprečavanju likvidacije premijera Mila Đukanovića.



On je najavio da će do 15. aprila imati gotovu optužnicu protiv 25 ljudi osumnjičenih za pripremu napada na dan izbora.



Protiv NATO



- Isključivi motiv Aleksandra Sinđelića da izvede teroristički napad u Crnoj Gori je pomoć Eduardu Širokovu kako naša zemlja ne bi ušla u NATO. On, u stvari, nije Širokov, nego Eduard Šišmakov i 2014. je bio zamenik ruskog vojnog atašea u Poljskoj, ali proteran je zbog špijunaže. Pripadnik je ruskih bezbednosnih službi, a iza tih događaja stoje nacionalističke strukture iz Rusije, kao i ruski državni organi - rekao je Katnić u emisiji „Živa istina“.



On je dodao da je svedok-saradnik tužilaštva Aleksandar Sinđelić, jedan od uhapšenih državljana Srbije, bio „jasan da mu je Širokov dao sve zadatke“.

- Na jednom od snimaka koje smo dobili od srpske BIA Nemanja Ristić jasno saopštava Sinđeliću da ne brine. BIA ima DNK dvojice Rusa koji su označeni kao organizatori, Širokova i Vladimir Nikolajeviča Popova, dokaze da su posećivali ambasadu Rusije u Beogradu, kao i dokaze o planu likvidacije bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića - rekao je on, a prenosi Fonet. Katnić je, međutim, dodao da se ti dokazi ne mogu koristiti u procesu protiv ljudi među kojima je bivši general Žandarmerije Bratislav Dikić.



Garant bezbednosti



Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić kaže da je to dokaz da imamo kredibilne službe.

- Svaka čast našim službama. U nekoliko navrata su crnogorski zvaničnici rekli da su srpska BIA i policija imale značajnu ulogu u sprečavanju haosa. Pohvale sistemu bezbednosti govore da je Srbija država koja garantuje bezbednost regiona - kaže on.



Bez poslaničkog imuniteta... Andrija Mandić

Saslušani Andrija Mandić i Milan Knežević

OVO JE MONTIRANI PROCES



Funkcioneri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević saslušani su juče u Specijalnom državnom tužilaštvu i negirali su umešanost u planiranju nereda na dan izbora.

- Reč je o montiranom procesu i lažnom državnom udaru. Niko nije bio ni u kakvom kontaktu ni sa kim koga pominje Katnić i to ćemo veoma lako dokazati - rekao je Mandić.



Obojici funkcionera Skupština je prošle nedelje ukinula imunitet.

Reagovanja



Sergej Lavrov

NEOSNOVANE OPTUŽBE



Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su navodi da je Rusija pomogla u organizovanju pokušaja državnog udara u Crnoj Gori prošle godine neosnovani, javila je RIA.



Dmitrij Peskov

APSURDNE TVRDNJE



Kremlj je juče odbacio optužbe Crne Gore da je Rusija umešana u pokušaj državnog udara.

- To su apsurdne optužbe... Mi se ne mešamo u unutrašnje stvari drugih zemalja, uključujući i Crnu Goru - izjavio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

