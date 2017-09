HRVAT BICIKLOM OBILAZI EVROPU I STIGAO U PIROT: Evo šta kaže o srpskom gostoprimstvu!

Biciklista i avanturista iz Hrvatske Mihael Strle pre dva meseca krenuo je na avanturističku vožnju biciklom kroz Evropu tokom koje je do sada prešao 3.700 kilometara, a do kraja ture preći će oko 4.500 kilometara.

Strle je do sada prošao kroz Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju, Grčku, Tursku, Bugarsku, trenutno je u Srbiji koju će preći od juga do severa, da bi se preko Bosne i Hercegovine vratio do Hrvatske i Zagreba, gde živi.

"Srećan da na ovom putu nisam imao nikakve probleme. U Srbiji sam već dva dana i već prve večeri sam u Pirotu upoznao nove prijatelje sa kojima ću sigurno ostati u kontaktu tokom putovanja a i kasnije. Pirot je zaista prelep mali - evropski grad, tako da sam zaista prijatno iznenađen", kaže Strle i dodaje da ima vrlo ambiciozne planove.

Cela priča počela je sasvim slučajno, dodao je on.

foto: Profimedia

"Kreneš najpre biciklom na pivo u drugi grad, kreneš na more, dođe leto, zatim sam reko sebi što ne bi otišo biciklom na Exit u Novi Sad i na kraju sam krenuo na ovaj put. Još nije ni gotov a već sada razmišljam o većim poduhvatima, a to je put oko sveta", kaže Strle.

Strle je inače po struci medicinski tehničar, a kako bi uspešno realizovao ovaj svoj avanturistički poduhvat on je dao otkaz na poslu na kome je proveo poslednjih deset godina.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: Profimedia