KOLINDA NAPALA VLADU ZBOG AGROKORA: Honorari savetnika su preterani i duboko nemoralni! Toliko su se ispucali da se sad svi bave gašenjem požara umesto svojim poslom!

Na pitanje o njenom razlazu s Vladom oko Agrokora i kako ocenjuje Vladino upravljanje tom krizom, Grabar-Kitarovićeva je rekla:

"Da, bila sam vrlo kritična prema honorarima savetnika. Mislim da su oni preterani, duboko nemoralni i da je, na kraju krajeva, reč o sukobu interesa. A najnovije informacije po kojima je gospodin (Ante) Ramljak posle imenovanja za Vladinog poverenika (za Agrokor) još dvadeset dana bio zaposlen u firmi "Texo Management", koja je kasnije sklopila milionski ugovor s "Alix Partnersom", dakle posredno s Agrokorom, po mom mišljenju čine neodrživom poziciju gospodina Ramljaka kao Vladinog poverenika", rekla je ona.

"Ni jedan pojedinac nije vredan da se kompromituje sve dobro što je u proteklih deset meseci urađeno", rekla je u ona u intervjuu koji je dala Globusu u ponedeljak, 19. februara, na dan kad je obeležila treću godišnjicu predsedničkog mandata i dan pre nego što je Ramljak dao ostavku.

"Treba biti fer i priznati da se ova Vlada našla u krizi s Agrokorom, koja nije nastala preko noći, i u nastalim okolnostima preuzela je odgovornost i sprečila urušavanje ekonomskog sitema. Dobro je to što se stanje stabilizovalo, što su sačuvani poslovi i radna mesta. A reč je o ogromnom broju ljudi. Ali moram da kažem i to da me posebno brine činjenica da je slučaj Agrokor Vladi oduzeto toliko energije da se svi sada bavimo gašenjem požara, a ne novim investicijama, otvaranjem novih radnih mesta, reformom državne uprave", zaključila je Grabar-Kitarovićeva.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Fonet/EPA

Kurir

Autor: Kurir