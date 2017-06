SELEKTOR SRBIJE RAZOČARAN ZBOG NAVIJAČA: Evo kako je Muslin prokomentarisao remi sa Velsom

Selektor fudbalske reprezetacije Srbije Slavoljub Muslin rekao je večeras da je razočaran što publici "nije podario pobedu" nad Velsom, ali da je s druge strane zadovoljan što se njegova ekipa nalazi na prvom mestu u grupi.

"Žao mi je što ovoj divnoj publici, koja nam je priredila sjajnu atmosferu i pun stadion nisam mogao da podarim pobedu. Nadam se da će i sledeći put biti pun stadion i da ćemo pobediti", rekao je Muslin novinarima posle utakmice na stadionu "Rajko Mitić".

"Ostali smo prvi i borimo se za plasman. Veliki korak bi napravili da smo pobedili, ali ima još da se igra. Ništa nije izgubljeno, sve zavisi od nas", dodao je on.

Srbija je večeras igrala nerešeno 1:1 sa Velsom u šestom kolu Grupe D kvalfikacija za Svetsko prvenstvo.

"Kao što sam najavio, utakmica je bila teška. Vels je i bez Bejla pokazao da su dobra ekipa. Loše smo krenuli, ali je možda i pun stadion bio malo opterećenje, imali smo imperativ pobede i moji momci nisu dobro krenuli u utakmicu. Nemam drugo objašnjenje za lošu igru u prvom delu, osim psihološkog momenta", rekao je on.

Muslin je ocenio da je gol primljen iz individualne greške i da je nakon toga bilo znatno teže doći do rezultata.

"Možda nas je ta individualna greška dodatno omela... Bilo je teško posle doći do gola, oni su igrali zatvoreno, mi smo kontrolisali i uspeli da dodjemo do izjednačenja, ali nismo posle toga uspeli da dodjemo do šanse, osim one Mitrovićeve na kraju", rekao je on.

Srbija je prva na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i Irska, Vels je treći sa osam bodova, koliko ima i četvrtoplasirana Austrija. Gruzija je peta sa tri boda, a Moldavija na poslednjem, šestom mestu sa bodom manje.

"Satisfakcija je i dalje što smo i dalje prvi. Ostala su četiri koraka, jako teška četiri koraka. U sledećem meču moramo da pobedimo Moldaviju, a onda ćemo razmišljati o ostalima", kazao je on.

On je kazao da ekipa radi na otklanjanju individualnih grešaka, za koje se nada da će nestati do kraja kvalifikacija.

Upitan da li je verovao da će Srbija biti prva na tabeli posle šest kola, Muslin je kazao da ne bi uzimao reprezentaciju da nije verovao.

Selektor fudbalske reprezentacije Velsa Kris Kolman rekao je da je zadovoljan osvojenim bodom i ocenio da je u Srbiji jako teško doći do bodova.

"Ovo je teško mesto da se dođe. Srbija je dobar tim i da smo igrali otvoreno pretrpeli bismo ubedljiv poraz. Došli smo da igramo jako, nismo smeli da igramo otvoreno, jer bismo izgubili. Za nas je poen sasvim dobar", rekao je Kolman.



"Ovde smo pre pet godina poraženi 6:1 i tada smo mnogo toga naučili. Ovde je uvek teško gostovanje, kao i u Hrvatskoj, jer ovde kada igrači obuku dres, oni to osećaju. Atmosfera je bila odlična, publika je pravila neverovatnu buku i to je sigurno bio pritisak, kao da smo malo bili uplašeni", rekao je Kolman.

On je ocenio da je Srbija u obe utakmice s Velsom bila bolja u posedu.

"Srbija je u obe utakmice pokazala više kvaliteta u posedu. Večeras smo pokušali da stisnemo Srbiju. Mi nismo dovoljno dobar tim da igramo otvoren fudbal, moramo taktički da ih pobedimo. Srbija je dobar tim", rekao je on.



"Ako želimo da završimo prvi moramo da ostvarimo četiri pobede do kraja, ako želimo u baraž, možemo i neki remi. Srbija ne može sve bodove da osvoji do kraja, imaju gostovanje Irskoj i Austriji. Ovo je uzbudljiva grupa, u balansu je, a mi ih i dalje jurimo, ali videćemo šta će desiti", rekao je Kolman.

(Beta)