ŠOKANTNO! Pol Gaskojn otkrio: Imao sam sreće na terenu jer bih pred svaki izlazak dodirivao penis saigraču!

Popularni Gaza je često šokirao javnost svojim ponašanjem, pa ni ovog puta nešto 'šokantno' nije izostalo.

Bivša zvezda Njukasla, Totenhema i reprezentacije Engleske, živi buranim životom, pa ne treba da čude ni neobične izjave o detaljima iz njegove prošlosti.

Gaskojn je, naime, pred utakmice engleske reprezentacije dodirivao penis Lesa Ferdinanda, za, kako kaže, sreću. Bio je toliko impresioniran Ferdinandovom "alatkom" da jednostavno nije mogao da odoli.

"Kada se Les skidao u svlačionici, kunem vam se, ostavljao nas je sve bez daha. Koliki mu je! Pored njegovog, činilo mi se da je moj baš mali. Pitao sam ga: 'Les, molim te, dopusti mi da pridržim tu tvoju stvar' i on je pristao. Izašli smo na teren i ja sam dao gol. Pomislio sam - sjajno! Na sledećoj utakmici, na Vembliju, rekao sam mu u svlačionici: 'Vadi ga!'", ispričao je Gaskojn, nekadašnji fudbaler Njukasla, Totenhema, Glazgov Rendžersa.

Gaskojn i Ferdinand su igrali pet godina zajedno u engleskoj reprezentaciji, između 1993. i 1998. godine.

U međuvremenu, oglasio se i Les Ferdinand (50), koji je sve demantovao.

"Ma, to su gluposti. To se nikad nije dogodilo, to 'Gaza' opet priča neke bajke".

kurir.rs / kurir sprort

foto: AP

