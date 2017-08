POSLE NAPADA NA VULETIĆA OGLASIO SE GENERALNI DIREKTOR ZVEZDE: Terzić žestoko odgovorio potpredsedniku Partizana!

Nije se dugo čekao odgovor čelnika Crvene zvezde Zvezdana Terzića na optužbe potpredsednika Partizana Vladimira Vuletića koji je danas izavio kako je Terzić nasrnuo na njega posle žreba u Monaku uz reči 'da že mu otkinuti glavu'.

"Ko je taj Vuletić? Bavim se Crvenom zvezdom. Lažu, ništa nije bilo", glasio je odgovor Zvezdana Terzića na pitanje da prokomentariše novonastali skandal.

Da podsetimo: Partizan se u toku današnjeg dana oglasio saopštenjem u kome navodi da je tokom žreba za Ligu Evropa u Monte Karlu došlo do skandala.

"Umesto da, sa zadovoljstvom prisustvuje, prvi put nakon deset godina, žrebu za neko evropsko takmičenje, čemu se i mi u Partizanu iskreno radujemo, jer nam je interes srpskog fudbala iznad svega, očigledno nenaviknut na Grimaldi forum u kojem se obreo, doktor Zvezdan Terzić je, ničim izavan, nakon žreba, prišao potpredsedniku Partizana, Vladimiru Vuletiću, uneo mu se u lice i, povlačeći ga za rever sakoa, istakao pretnju "da ce mu otkinuti glavu" ukoliko ga bude dalje spominjao.



Nakon intervencije Vladimira Vuletića da će ga uvek spominjati kada on spominje Partizan, ukazivanja da to ponašanje ne priliči jednom doktoru i pitanja da li on to izriče pretnje fizičkim nasiljem, on ih je javno, pred svedocima, potvrdio.



Na ovaj način su flagrantno prekršene sve civilizacijske, sportske i etičke tekovine, a učinjene su kriminalne radnje koje spadaju u krivična dela po pozitivnom zakonodavstvu ne samo naše države.



Sledstveno ovome, FK Partizan će podneti prijave Etičkom odboru UEFA, Etičkoj komisiji FSS i, najzad, policijskim i organima pravosuđa Republike Srbije.

