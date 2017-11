NOVI PAZAR OGORČEN, PLJUŠTE OPTUŽBE: Prvenstvo je od početka neregularno, zna se ko će u Superligu a ko ne sme da ispadne!

"Fudbalska javnost zna koja su dva kluba privilegovana u Prvoj ligi i za njih je rezervisan plasman u Super ligu, a poznato je i koji klubovi zbog 'prijateljsko–poslovno-burazerskih' odnosa ne smeju da ispadnu. Prema tome, prvenstvo je od početka neregularno i ako se ovo dešava u prvom delu sezone, pitanje je šta će biti u završnici", naveli su Novopazarci.



U tom klubu su istakli da su zbog loših sudijskih odluka oštećeni na četiri ovosezonske utakmice, a da je "sramno suđenje Đorđa Maksimovića u Dobanovcima bilo vrh ledenog brega".



"Iz aviona se vidi da je naš igrač Deni Pavlović prvi izbio loptu, pa je fudbaler Budućnosti natrčao na njega, ali jasno je da je sudija samo čekao neki kontakt da bi pokazao na belu tačku. Mnogo veći problem od penala je namera s kojom je Maksimović došao u Dobanovce, po zadatku, na šta smo bili upozoreni. Do 38. minuta korektno je vodio meč, verovatno verujući da će razvoj dogadjaja na terenu biti takav da neće trebati da se previše bruka. Kako domaćin nije mogao da postigne gol, sudija je besramno počeo da 'navlači', što je bilo teško gledati. To više nije bio fudbal", tvrde čelnici Pazara.



Oni su ocenili da je sudijski deo najgori u fudbalskoj organizaciji, da se radi o "kaznenim ekspedicijama koje dele pravdu onako kako im je rečeno".



"Po delegiranju sudija, može se naslutiti na koju stranu će duvati vetar. O uticaju kladionica bolje da i ne govorimo, to je posao za druge", dodaje se u saopštenju.



U doskorašnjem superligašu su konstatovali da stadioni postali mesta za ispoljavanje najprizemnijih nacionalističkih strasti, a da toga nije bio pošteđen ni Novi Pazar.



"Verovatno smo najkažnjavaniji klub u svim rangovima, najčešće je to bilo opravdano. Problem je, medjutim, u selektivnoj arbitraži. Jedni aršini primenjuju se za Pazar, drugi za ostale. Uvek smo se ogradjivali od svojih navijača zbog nacionalističkih ispada i skandiranja, drugi to ne žele ili ne smeju, svejedno je. Posle skandiranja Ratku Mladiću u Dobanovcima, ali i na drugim stadionima u Srbiji, te nedostatka bilo kakve reakcije ili osude, jasno je da će stadioni biti mesta za izliv nacionalizma i primitivizma. Kad se to desi u Novom Pazaru, imamo temu o kojoj se piše danima, sa nesagledivim posledicama. Po svaku cenu želimo da izbegnemo takav scenario i napuštamo ligu", pojašnjavaju Pazarci.



U saopštenju se naglašava da je Novi Pazar grad sporta, a naročito fudbala, kao i da samo za Fudbalski klub Novi Pazar izdvaja oko 400.000 evra godišnje.



"Troškovi su često bili i znatno veći. Ključno je pitanje imamo li pravo da bacamo toliki novac, a da pri tom strepimo svake nedelje da će nam poslati nekog Maksimovića koji će nas desetkovati u svakom smislu. Nemamo drugi način da sprečimo trošenje tolikih para, osim da istupimo iz lige. Ta sredstva ćemo preusmeriti za razvoj fudbalske infrastrukture i rad s mlađim selekcijam, u iščekivanju boljih i pravednijih vremena za naš fudbal", najavili su u novopazarskom klubu.

