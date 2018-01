OGNJEN OŽEGOVIĆ SUMIRA 2017. GODINU: Pritisak koji sam doživeo kada sam prešao u Partizan se ne može opisati rečima!

"Kada sam došao u Partizan postavio sam neke ciljeve, neke od njih sam ispunio, neke nisam. Jedan od njih je bio da pomognem Partizanu da udje u nokaut fazu Lige Evrope, što smo i ostvarili. Desilo se, eto, da moj gol protiv Jang bojsa bude odlučujući, ali ne stavljam to u prvi plan", rekao je Ožegović.

Mnogo prašine podigao je njegov dolazak u Partizan, pošto je Ožegović igrao za Crvenu zvezdu. Brojni navijači Partizana ga nisu želeli u Humskoj, samo njegovo predstavljanje na konferenciji za medije bilo je burno, ali je vrlo brzo zadobio poverenje pristalica crno-belih.

"Taj pritisak ne može ni da se opiše rečima. Nisam posustao, nisam pao, bio sam jači i iz svega izašao kao pobednik... Bio je trnovit put, što se kaže. Nisam dugo čekao da prodjem taj put i da se izborim za svoje ime, ali bilo je teško. Hvala saigračima i svim ljudima koji su bili uz mene i davali mi podršku", rekao je Ožegović.

On je dodao da ima odličan odnos s navijačima i da bi voleo da bude i bolji, ali da to zavisi od njegovih igara i zalaganja na terenu, što, kako je naveo, nikada neće biti sporno.

Ožegović je rekao da ni u jednom trenutku nije razmišljao kada je stigao poziv iz Partizana. Na pitanje novinara da li mu je dolazak u Partizan do sada najbolji potez u karijeri, Ožegović je odgovorio potvrdno.

"Ali, ovo što sam do sada uradio u Partizanu nije ni 50 odsto onoga što mogu i mislim da ću tek od zime biti bolji. Sigurno da će i ekipa biti uigranija. Mislim da možemo svi mnogo bolje", rekao je Ožegović.

Partizan je prvi deo sezone u Super ligi Srbije završio s devet bodova zaostatka u odnosu na Crvenu zvezdu.

"I prošle sezone je bila velika razlika, pa se smanjila. Ima mnogo da se igra. Bodovi će da se podele, biće još jedan derbi, još jakih utakmica. Nas ne treba otpisivati, nećemo se predati do poslednjeg kola. Daćemo maksimum da odbranimo i titulu i Kup", rekao je Ožegović.

Izabranici Miroslava Đukića su izborili plasman u šesnaestinu finala Lige Evropa gde ih čeka dvomeč protiv Viktorije Plzenj. Ožegović je rekao da veruje u prolaz dalje.

"Mislim da možemo da ih pobedimo. Igrao sam protiv Viktorije sa Vojvodinom, izgubili smo jer mislim da smo ih potcenili. Ušli smo u utakmicu opušteno, ali kad smo zaigrali malo ozbiljnije pokazali smo da smo bolji od njih", rekao je fudbaler Partizana.

Pored Partizana i Zvezda je dočekala proleće u Evropi, a veliki uspeh ostvarila je i reprezentacija Srbije koja je izborila plasman na Svetsko prvenstvo.

I Ožegović razmišlja o Rusiji.

"Nadam se (pozivu u reprezentaciju), kao i svaki profesionalni fudbaler koji igra u Partizanu ili Zvezdi... Zavisi od mene, od mog rada, sigurno da mi je to jedan od ciljeva. To bi bio vrhunac moje karijere", rekao je on.

Ožegović je ocenio da Srbija ima velike šanse da prodje grupu na Mundijalu.

"Brazil je favorit za prolazak, a Švajcarska i Kostarika su podjednake ekipe. Možemo da igramo sa obe reprezentacije. Biće zanimljiva borba za drugo mesto, ali mislim da imamo velike šanse", rekao je Ožegović.

Ožegović je na kraju imao poruke za navijače Partizana, ali i za sve ljubitelje sporta u Srbiji.

"Navijačima poručujem da ostanu kakvi jesu, da nas podržavaju u svakoj utakmici, i u pobedi i u porazu... Svim ljudima u Srbiji koji vole sport poručujem da budu razumniji, da shvate da smo i mi ljudi od krvi i mesa, da možemo da pogrešimo, da izgubimo, budemo loši, da nas ne osudjuju. I mi imamo roditelje koji nas gledaju i ti ljudi imaju svoju decu i sigurno ne bi želeli da ih neko vredja na bilo koji način", rekao je Ožegović.

