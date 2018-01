(VIDEO) SERGEJ NEMA CENU: Milinković-Savić ostaje u Laciju do kraja sezone

Sergej ima za sobom sezonu iz snova čime je zapao za oko mnogih fudbalskih velikana.

Uprava Lacija na sve načine pokušava da sačuva svog najboljeg igrača kako bi do kraja sezone uspeli da ostvare svoj primarni cilj, odlazak u Ligu šampiona.

Srbin je trenutno i jedan od najboljih strelaca svog tima sa sedam pogodaka, odmah iza najboljeg strelca lige i saigrača Ćira Imobilea.

Osim golova, Sergej je poznat po svojim magičnim asistencijama kojima razigrava svoje veoma raspoložene saigrače.

Povodom transfera ovog Srbina, poslednjeg dana prelaznog , oglasio se sportski direktor kluba iz Rima, Igli Tare, koji je izjavio:

"Sergej će biti naš igrač do kraja ove sezone, a posle toga ćemo videti. On trenutno nema cenu, pošto nije na prodaju. Srećni smo sa njim u Laciju i on je srećan sa nama", zaklučio je Albanac.

Kurir sport

Foto: EPA / Giuseppe Lami

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Milojević otkrio. Ovako će Zvezda igrati na proleće.

Kurir

Autor: Kurir