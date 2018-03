MIROSLAV STEVIĆ PODRŽAO GAZDU PAOKA: Eh, da nam je više Savidisa

Dok grčka javnost prati iz minuta u minut kakva će biti sudbina predsednika PAOK Ivana Savidisa, njegov srpski prijatelj Miroslav Miki Stević kaže za Kurir da takav čovek zaslužuje samo najbolje.

Bivši as Partizana i Borusije Dortmund navodi Savidisa kao primer za poslovnost i ličnost kakvog igrači samo mogu da požele za predsednika kluba.

Kako ste upoznali Savidisa?

- Upoznao sam PAOK tokom pregovora o transferu Gojka Cimirota i Marka Mihojevića. Ivan Savidis je veoma prijatan čovek, izuzetno poslovan i iznad svega voli svoj klub. Uložio je mnogo u PAOK, jedini u Grčkoj u dan izvršava svoje obaveze prema igračima i drugim klubovima - priča Stević.

Pištolj oko pojasa stvara drugačiju sliku o Savidisu?

- Koliko znam, cela njegova porodica ima posebnu zaštitu zbog učestalih pretnji koje dobijaju poslednjih nedelja. Izlazak na teren nije ništa drugo do onog što i sam kaže - bolje on na terenu i da kontroliše situaciju, nego da su navijači istrčali i napravili totalni haos. Nijednog trenutka ni sudije, ni drugi zvaničnici nisu bili ugroženi njegovim dolaskom na teren.



Zar nije ipak mogao da ostane na svom mestu?

- Kao što rekoh, nije Savidis nikome zlo naneo, ali PAOK ga je i te kako osetio. Taj „atinski lobi“ ne dozvoljava drugima da osvoje titulu već 30 godina. Sada se pojavio neko ko je spreman da uloži novac u kvalitetan tim, ali mu sumnjivim sudijskim odlukama ne dozvoljavaju da dođe do titule.

Prekid s Olimpijakosom

Rolna papira kosila redom kao metak



Ko je „zaslužan“ što je atmosfera u Grčkoj došla do usijanja?

- Bez dileme, to su Atinjani! Olimpijakos je došao u Solun da izgubi. Onda se dogodi onaj nesrećni slučaj da u koreografiji rolna papira pogodi trenera Olimpijakosa, a on padne na zemlju ko pokošen od metka. Na sve to dođe kazna o oduzimanju bodova, pa onda ova odluka da ponište gol u meču sa AEK. Očigledno da je u fudbalsku priču umešana i politika, jer kako objasniti to da PAOK 33 godine čeka na titulu.