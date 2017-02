BOŽINOV NAPUSTIO HUMSKU: Partizan je moj klub, žao mi je što idem, vidimo se na Banjici

Iskusni fudbaler Valeri Božinov sporazumno je raskinuo ugovor s crno-belima, kojima je oprostio deo dugovanja i odrekao se primanja do kraja sezone.

Gotovo dva i po meseca trajala je saga oko toga gde bi mogao da nastavi karijeru i koliko će Partizan novca zaraditi od njegove prodaje, da bi se danas, nakon tročasovnog razgovora bugarskog internacionalca i čelnika crno-belih došlo do zaključka da je raskid ugovora najbolja solucija. Bugarin, kome ugovor ističe na kraju sezone, će dobiti čiste papire, a klub iz Humske neće morati da mu plati zaostale zarade, kao ni ostaleo baveze do kraja ugovora.

Iako je sve vreme tokom ove zime isticao kako želi da ostane i izbori se za mesto u ekipi, Božinov naglašava da nije ljut ni na koga od rukovodstva crno-belih, ali ne krije da mu je teško što ide.

"Partizan je moj klub, zavoleo sam ga i beskrajno sam zahvalan ljudima koji su mi dali mogućnost da igram u jednoj tako velikoj ekipi. Bio je to težak period moje karijere, a oni su mi pruižili ruku što nikako ne mogu da im zaboravim. Nema nikakve ljutnje, sve je to život, idemo dalje, mada moram priznati da mi je teško zbog toga", kaže Božinov za Kurir i dodaje:

"Vidite, u Partizanu igraju mnogo veliki igrači, tu je veliki broj talentovane dece i sasvim je normalno da čelnici kluba odluče da priliku pruže njima, a ne igraču mojih godina, kome uz to ugovor ističe na kraju sezone. Verujte, da sam ja na čelu kluba, uradio bih isto to. To je jedino ispravno.

Iako od danas više nije zvanično član crno-belih, Božinov naglašava da će uvek ostati navijač Partizana ma gde god se nalazio.

"U nedelju ću doći na Banjicu da gledam bivše saigrače u susretu protiv Rada i pomognem im da pobede. Što se moje karijere tiče, ne znam u ovom trenutku gde ću je nastaviti, ali polako, ima vremena. Jedino što znam je to da ću gde god da budem bio navijati za Partizan i podržavati ovaj klub", kaže Božinov.

Autor: Kurir sport