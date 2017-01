EKSKLUZIVNO MARKO GRUJIĆ ZA KURIR: Živim san srpskog dečaka

Marko Grujić se posle samo pola godine izborio za svoje mesto u Liverpulu!



Talentovani Srbin je momak o kom se priča u Premijer ligi, tajno oružje Jirgena Klopa. Grujić za Kurir otkriva kako izgleda njegov život u Liverpulu, koliko mu nedostaje Beograd, priča o odnosu sa Klopom i Buvačem i s kim se najviše druži na Enfildu.



Prvi put živiš sam, i to u inostranstvu. Koliko te je to promenilo?

- Iskreno, nedostaju mi Beograd i prijatelji, jer je to grad u kom sam odrastao i proveo ceo život. Dolaze mi u posetu porodica i prijatelji, što mi mnogo znači. Iako sam mlad, nije mi problem što živim sam.



Koliko ti nestvarno deluje da si pre samo godinu dana igrao po blatnjavim terenima u Srbiji, a sada igraš fudbal na najmodernijim stadionima u Evropi?

- Svaki igrač treba da napreduje u karijeri. Mislim da sam napravio veliki korak. Sada prolazim kroz period prilagođavanja, što bi me čekalo u bilo kojoj ligi. U Engleskoj je teško, jer je to fizički najzahtevnija liga, igra se s dosta trčanja i kontakta. Veliki prelaz za mene, ali sigurno je da sam na dobrom putu.



Koliko si zadovoljan minutažom u svojoj prvoj sezoni za Liverpul?

- Na početku je stvarno bilo dobro, posle priprema, igrao sam, bio na klupi. Za jednog dečaka, mlađeg momka koji je u Premijer ligu došao iz srpskog prvenstva, stvarno više nego što sam očekivao. Povreda me je izbacila iz ritma, ali vraćam se i dobijaću šansu.



- Željko je sjajan tip! Mnogo pričamo, zaista mi pomaže. Ima tu i pohvala i kritika, kako od njega tako i od Klopa. Najbitnije je da dobro radim i kad dobijem šansu u kontinuitetu, da je iskoristim.- Emre Džan! Pa Brazilci Firmino, Kutinjo i Lukas Leiva. Oni su sličnog mentaliteta kao mi Srbi, pa se valjda zbog toga najviše držimo zajedno.- Izgleda stvarno lepo. Nije u rangu Londona ili većih evropskih metropola, ali dosta lepo okićen. Ima mnogo ljudi na ulicama, a svi oni obožavaju fudbal i utakmice su glavni događaj u ovom delu Engleske. Liverpul je pravi fudbalski grad!- Nećete verovati, ali meni sve to deluje isto. Njima je ranije bio Božić, pa je i ta euforiju ranije nego kod nas. Naravno da me drma nostalgija za Beogradom. Uvek je lepo biti za novogodišnje i božićne praznike u rodnom gradu. Da mogu, voleo bih da budem u Beogradu, ali...

Želja

ZVEZDA MORA DA DOMINIRA



Pratiš li utakmice Crvene zvezde, očekuješ li titulu i kako vidiš novi talas klinaca sa Marakane?

- Drago mi je što su mlađi igrači dobili šansu jer to zvezdaška javnost podržava. Svi oni su veoma talentovani. Meni se najviše sviđa Račić, zbog pozicije i konstitucije, a mnogo očekujem i od dvojice Luka, Adžića i Ilića. Pitanje je vremena kada će se ustaliti u prvoj postavi, da nastave tamo gde smo mi stali. Želim Zvezdi za Novu godinu titulu, i ne samo to, već dominaciju u narednih pet godina. Zbog sina

TATA VIŠE NE NAVIJA ZA MANČESTER



Da li tvoj tata Goran i dalje navija za Mančester junajted ili je zbog tebe postao navijač Liverpula?- Otkada je ostario nema navijačke ambicije. Zbog sina, zna se za koga navija. Evropsko prvenstvo

U POLJSKOJ NA TITULU



Koliko može mlada reprezentacija na Evropskom prvenstvu i da li mogu navijači da se nadaju tituli?- Imamo stvarno kvalitetnu i moćnu ekipu. Sve propuste iz kvalifikacija nadomestićemo na EP i pokazati koliko stvarno vredimo. Imamo čemu da se nadamo u Poljskoj.



