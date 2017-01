Isplivale kompromitujuće izjave Slavena Bilića iz 1997. godine

Ipak, ostrvski mediji iskopali su priču iz 1997. godine kada je Bilić bio u koži Pajea, a tada se nervirao tadašnji menadžer "čekićara" Hari Rednap. Buru je izazvao zahtev Splićanina da pojača Everton:

- Bilić ima fantastičan ugovor, on je najplaćeniji igrač u istoriji kluba. On je to potpisao, a sada hoće da ide i smatra Everton velikim klubom. Mi tu ne možemo ništa. Vest Hem je u našim očima velikan, iako on misli suprotno ' rekao je tada ozlojeđeni Rednap.

Na Rednapove reči Bilić je dao svoj komentar:

- Moram da uradim to. Ako dobiješ šansu da zaigraš u velikom klubu, moraš je iskoristiti - objasnio je svoje viđenje Bilić fudbaler.

Vremena su promenila Bilićeva razmišljanja o odlascima, pa se sada njegova izjava o Pajeu u mnogo tome podudara sa onim što je Rednap pričao na njegov račun pre 20 godina:

Dimitri Paje, foto Reuters

- Paje je naš najbolji fudbaler zbog čega smo mu mi dali da potpiše dugogodišnji ugovor. Dali smo mu sve i bili uvek tu za njega. Očekujem da i on pokaže da mu je stalo do tima, kao što je i tim njemu pokazao da ga želi.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport