JOVANOVIĆ I ĐILAS O LIGI B TIMOVA: Partizan ima dobar tim u kome vlada duh kolektiva i zajedništva

"Liga B timova je sjajna stvar. U ekipi uvek imate po 23 - 24 igrača koji ne mogu standardno da budu među startnih jedanest ili imaju odgovarajuću minutažu u timu. Odličan način ne samo da igrači zadrže i poboljšaju postojeću formu već i da se nametnu struci kroz dobre igre i požrtvovanost na terenu. Drago mi je da sam postigao drugi gol za Partizan posle lopte koju je Đole poslao u dubinu, a ja na svoj način doveo do gola. To govori da Partizan zaista ima dobar tim i da među nama vlada duh kolektiva i zajedništva", rekao je Đilas.



Đorđe Jovanović se složio sa Đilasom.



"Utakmica je bila prava takmičarska, jer je i Rad izašao sa nekoliko igrača koji su standardni u prvenstvu. Drago mi je da sam postigao prvi gol posle Necine asistencije, koji mi veoma znači na polju ličnog samopouzdanja", rekao je Jovanović.



Saša Ilić, Petar Đuričković, Radin, Ćirković, Marjanović, ekipa Partizana u ligi B timova.



"Sjajni momci i sjajni igrači. To upravo govori o snazi Partizana kao kluba. Ovo je bila jedna prava takmičarska utakmica koja se ni po čemu nije razlikovala od SLS odnosno A timova. Borbenost, požrtvovanost, lojalnost klubu i najvažnije dobra igra. Odlični igrači u rotaciji na svakoj poziciji što smo pokazali krajnjim rezultatom. Kada vidimo Sašu Ilića na terenu koji igrao kao da je na početku karijere, to nam svima daje vetar u leđa. Ova utakmica samo pokazuje da je Partizan ozbiljan klub i da ima igrače koji mogu da odgovore svim zahtevima. Drago mi je da smo svi kao tim pokazali šta znači Partizan", rekao je Jovanović.



Partizan će u narednom kolu Superlige Srbije na svom terenu igrati protiv Voždovca.



"Voždovac čekamo kod kuće, a zna se kakva je atmosfera na stadionu Partizana. Pratio sam njihove igre, posebno u poslednjoj utakmici koju su dobili sa 4:0. Nikoga nikada ne potcenjujemo niti pretimo, kao što se ni Partizanu ne preti. Očekujem dobru utakmicu, pun stadion sa željom da nastavimo niz nepobedivosti od 23 utakmice", zaključio je Đilas.

Autor: Kurir sport