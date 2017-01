MILORAD VUČELIĆ OGORČEN NA UEFA: Kazna je prestroga! Niti PARTIZAN tone, niti se UPRAVA ČEŠLJA!

Vučelić je rekao za TV Pink da je prestao razlog za suspenziju UEFA Partizana - sa evro scene u prvoj od naredne tri sezone kada izbori plasman zato što "od danas ne postoji razlog za suspenziju pošto će danas biti izmirene obaveze" prema poveriocima.

Vučelić je rekao da dug crno-belih iznosi samo 370.000 evra i da će to rešiti uz pomoć države.

"To su gluposti da je Patizan pred kolapsom", naglasio je predsednik kluba.

"To je bila neuobičajena komunikacija sa UEFA zato što je ova kazna stvarno prestroga, za razliku od dvadesetak klubova koji imaju mnogo goru situaciju, dok naša nije tako strašna", rekao je Vučelić.

On je potvrdio da je Telekom uplatio avans Partizanu od 56 miliona dinara.

"Jeste, isplaćeno je 56 miliona dinara, ali to nije za nove obaveze već stare plus nove obaveze", naveo je Vučelić.

On je rekao da je Partizan uputio žalbu Sudu za sportsku arbitražu u Lozani na suspenziju UEFA i objasnio da sada postoje razne mogućnosti u okviru rešavanja ovog problema.

"Može se odrediti posrednik i mi upavo na tome radimo, imaćemo sastanke u UEFA, moguće je to rešiti. Ja sam optimista i mislim da ćemo mi to rešiti", naveo je Vučelić dodajući da će to biti biti rešeno poravnjanjima i na legalan način.

On je rekao da je jedan od razloga za kaznu Partizana i to što uživa ovakav tretman u našoj štampi.

"Naša štampa se, takođe, prenosi u druge štampe. Zato što mi, kao što navijamo protiv (košarkaškog trenera) Željka Obradovića, tako navijamo i protiv Partizana", rekao je Vučelić.

Na pitanje koliki je ukupan dug Partizana, Vučelić je rekao da će se to znati kada bude gotov završni račun.

"Ali, on će biti manji od 15 miliona evra odnosno manje nego što je bio ranije", naveo je Vučelić.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Tanjug