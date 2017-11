SPEKTAKL U PIONIRU: Partizan dočekuje Zvezdu

Došao je red na prvi košarkaški derbi ove sezone! Partizan i Crvena zvezda večeras od 21 čas odmeriće snage u Pioniru u možda i najneizvesnijem meču u poslednjih nekoliko godina.



Crno-beli biće u prednosti za navijače koji će ispuniti tribine.

- Spremamo se za derbi kao i za svaku drugu utakmicu, ali znamo koliko takve pobede znače navijačima. Zvezda je popunjena na svim pozicijama, prava je evroligaška ekipa. To je poseban meč, neće izostati borbenosti - rekao je kapiten Partizana Novica Veličković, koji je na pitanje da li bi radije izabrao pobedu u derbiju ili trijumf protiv Lokomotive u prestojećem kolu u Evrokupa, jasno odgovorio:

- Ako bih birao, više bih voleo pobedu protiv Zvezde.

foto: Kurir



Crveno-beli, za razliku od prethodnih sezona, nisu apsolutni favorit.

- Imao sam dvojicu prijatelja koji su mi pričali o Partizanu i Zvezdi. Ja prokomentarišem nešto o sjajnoj publici u Americi, a oni me odmah šalju na Jutjub da pogledam snimke srpskog derbija. Kažu: „Moraš da vidiš ovo rivalstvo, to je nešto neverovatno.“ Znam šta me očekuje, mislim da će mnogo emocija biti na terenu, ali nama je bitno da ostavimo sve to po strani i odigramo što bolje - izjavio je Zvezdin Amerikanac Tejlor Ročesti.



Anja Vukašinović - Foto: Dado Đilas



MEĐUSOBNI SKOR U ABA LIGI

Partizan 19 C. zvezda 14

Partizan i Crvena zvezda su 33 puta odmerili snagu u regionalnoj ligi. Više pobeda imaju crno-beli - 19, dok su crveno-beli 14 puta slavili u derbijima. - U derbiju nema favorita - složili su se treneri večitih Miroslav Nikolić (61) i Dušan Alimpijević (31).

Kurir

Autor: Kurir