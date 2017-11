MIROSLAV NIKOLIĆ OBJASNIO: Mi Srbi, za razliku od vas Hrvata, imamo drskost

Nikolić, koji je pomoćnik selektora Srbije Aleksandra Đorđevića, ima poseban odnos sa igračima, što je bilo vidljivo i na nedavnom Evropskom prvenstvu u Turskoj kada je Srbija osvojila srebrnu medalju.

Tokom Evrobasketa najbolji srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović slao je poljupce Nikoliću s terena.

- Bogdan se vezao uz mene pa me čak zvao i da idem s njim u NBA da mu budem lični trener, ali se nisam u tome video. Ja sam mu neke stvari pričao i on se u to uverio, a bio sam mu i podrška kada mu nije išlo, pa mi šalje poljupce - rekao je Nikolić za Večernji list.

U čemu je tajna vaše povezanosti s igračima?

- Napravim od sebe i budalu, ako treba, da bi bila bolja atmosfera, a neki koji se smatraju velikim trenerima to ne žele da rade pa se čude kada igrač za njih neće da "ukliza".

Zašto su srpski igrači "uklizavali" za svog selektora, a hrvatski u najvažnijoj utakmici turnira za svoga nisu?

- Većinu uspešnih srpskih trenera odgajao je profesor Aleksandar Nikolić govoreći i o važnosti discipline u ekipi. Kako igrači poštuju onaj sto za kojim jedu, tako će poštovati i akcije, takva će biti i disciplina na parketu. Kada završe s jelom, kapiten ustane i kaže selektoru da su završili, a trener im potom kaže program za to poslepodne ili za sutra. Hrvati to nemaju, jedan ne dolazi na doručak, drugi daje neke izjave o svom statusu u ekipi..., i na takvim stvarima pada homogenost.

U čemu je tajna srpske "proizvodnje" elitnih plejmejkera i hrvatske nemoći po tom pitanju?

- U tome što mi razmišljamo o tome. Eto, ja sam upravo otvorio školu košarke u Dinamiku i kada sam video da je nestašica plejmejkera, doveo sam desetoricu iz raznih krajeva Srbije. Plaćamo im stan, školarinu, a dvojica od njih sigurno će postati vrhunski plejmejkera. Za plejmejkera treba i doza drskosti, Srbi je imaju, a moguće je da je vi Hrvati nemate.

Kurir sport/Večernji list

Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir