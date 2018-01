NEBOJŠA ČOVIĆ O KAZNI EVROLIGE: Valjda je sada jasno da nismo bankomat!

"Podrška nije potrebna kad ide dobro, potrebna je kad nastanu problemi, nismo u panici i paranoji što smo trenutno treći, imamo još sedam kola, uradićemo posao najbolje što možemo. Bože moj, bili prvi ili četvrti na kraju ligaškog dela ići ćemo na prvo mesto. Zvezdi domaći teren znači, ali Zvezda se nikada nije plašila ni gostujućeg terena, ni protiv Reala, ni Barselone, ni protiv mnogo značajnih imena", rekao je Čović.

Nakon 17 odigranih kola u Evroligi i 15 u ABA ligi Čović ističe da stručni štab i ekipa imaju maksimalnu podršku.

"Što se tiče stručnog štaba mi smo pažljivo analizirali kada smo se odlučili na takav potez i ukazali im poverenje, to nisu odluke koje su donete za jedan dan ili za nedelju dana. Sada imamo najmlađeg trenera u Evroligi, interesantan i kvalitetan stručni štab i normalno je da ljudima treba vreme. Sa tim vremenom potrebno je i poverenje".

On dodaje da je promenio puno trenera i stručnih štabova, ali nikada nije voleo da odluke donosi preko noći, posebno ne zbog pritiska javnosti, botiranja i komenatara.

"U svim tim komenatrima ne mogu da prepoznam ni jedan posto ljudi koji imaju stepen stručnosti i kompetentnosti. Ovo uporno ponavljam, pa ću i sada. Mnogo je mržnje i ostrašćenosti, bar dok sam ja u Zvezdi, nikada nam čaršija, komentari, znamenite ulice i znameniti kafići neće postavljati trenere".

Prema njegovjm rečima, Zvezda je u novom ciklusu.

"Imamo puno poverenje u stručni štab, mi smo u novom ciklusu. Možete da pretpostavite kako će to izgledati sledeće sezone u kojoj će biti veliki broj igrača iz ove. Isto važi za igrače, imate Jankovića, Jovanovića, Davidovca, Radičevića, očekivanja su da svaki od njih čim izađe na teren da 20 poena. To je nemoguće, potrebno je vreme, privikavanje, jedno je američka a drugo evropska košarka, posebno ovim momcima koji su odmah ušli u najjači rang".

Čović stiče da je u sportu skoro 50 godina, da je navikao da pobeđuje i gubi, ali i da se kada se gubi brzo podigne.

"Nije strašno ako se ima prava koncepcija. Poneki put treba da zastanete da bi se dodatno stabilizovalivali. Kada ste prvi svi dodatno kidišu na vas, naša boja je crvena, a to dodatno motiviše protivnike. Mi se uopšte ne plašimo ako je potpuna regularnost i ako nema paranoičnih lobiarnja, nešto o ćemu sam opshirnije pricao na poćetku ovog razgovora. Ako je neko bolji od nas neka nas pobedi", jasan je Čović.

U ćetvrtak se pojavila informacija iz Evrolige da je Crvena zvezda bila pod blokadom dovođenja novih igrača od polovine novembra do polovine decembra i da je klub zbog kašnjenja isplata pojedinim igračima kažnjen sa 15.000 evra.

"U neku ruku drago mi je i da se pojavila ta informacija, da konačno zatvorimo krug i po tom pitanju. Mi nismo nikada skrivali da postoje određena dugovanja, i to ona realna, dakle ne prema bankama i slično, već prema igračima, odnosno kašnjena isplata njihovih plata. Sve ono što je rečeno sa moje strane kao predsednika Crvene zvezde tokom leta, ovim događajima do polovine decembra je dobilo i svojevrsnu potvrdu", rekao je Čović i nastavio.

"Na šta konkretno mislim? Prvo, da smo nečiji bankomat i da se u ovaj klub slivaju pare, a mi samo pokazujemo prstom koga i sta hocemo, ne bi ni dosli u ovu situaciju. Drugo, transferom pojedinih igrača i obeštecenjima koja su dobijena za njih, najveći deo tog duga je saniran, a ostatak je trebalo da bude saniran kroz novac koji bi prihodovali tokom jeseni od karata, sponzorskih ugovora i druge rate u iznosu od pola miliona eura za Marka Gudurića".

Kako navodi, tako je i bilo i samo pismo Evrolige je potvrda da poslujemo kako treba, jer ne znam da li srpska javnost uopšte zna - mi prolazimo finansijske kontrole na svakih šest meseci.

"Ako ne radite u skladu sa tim 'fair play' pravilima, slede sankcije. Da li smo u najboljoj nameri ili sa nekom skrivenom namerom dovedeni u ovu poziciju i da li je tu bilo nekakvog letnjeg scenarija o nekakvim izlascima i ulascima u klub, neka sudi javnost" rekao je Čović i pojasnio poslednju situaciju.

"Do ove situacije i otvaranja procesa je došlo nakon nekih pojedinih izliva 'emocija' i neodmerenih izjava tokom prošlog leta. To nam je direktno i potvrđeno na sastanku u Beogradu kome je prisustvovala četvoročlana delegacija Evrolige kojoj je predočena obimna dokumentacija i dokazi da su određena dugovanja prema igračima: Simonoviću, Dzenkinsu, Bjelici, Dangubiću, Tompsonu i Voltersu i bivšem treneru izmirena ili su u procesu izmirenja. Da pojasnim još malo kako ne bi došlo do licitiranja sa ciframa - u pitanju je suma od oko 450.000 evra, a rata za Gudurića je 500.000. Sve je završeno u skladu sa Evroliginim ferplejom.

"Sada imamo za nepoverljive i dokaz u vidu papira Evrolige, da nemamo zaostalih dugovanja i da poslujemo potpuno transparentno. Nakon svega što smo prosli i pored kazne od 15.000h evra i tu smo pozitivni 10.000 evra, gledamo samo ka budućnosti i narednim izazovima".

