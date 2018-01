DELIJE ŽESTOKO VREĐALE SRBINA IZ HIMKIJA: Stefan Marković šmekerski odgovorio na prozivke i zvižduke

Bivši srpski reprezentativac nije želeo da pravi dramu oko toga, čak je atmosferu u "Pioniru" nazvao pelepom.

"Znali smo šta nas očekuje, prelep ambijent, uvek je lepo igrati. Ovakve utakmice dodatno motivišu, a ne kad igraš pred praznim halama. Bar ovde dođeš i uživaš košarkaški", rekao je Marković.

Osim zvižduka, "Delije" su ga nazvale "majmunom".

"To je normalno, sigurno neće da navijaju za mene. Igram za Himki, tako da je to normalno da će da mi zvižde. Volim, kao što i većina igrača voli da igra u ovakvim atmosferama, lepo mi je bilo, uživao sam, borio sam se za klub za koji igram, niti se ljutim, niti bilo šta".

Markoviću je takvo ponašanje protivničkih navijača samo dodatni motiv.

"Nisam očekivao da će da mi tapšu i da me bodre. Mene to motiviše, a ne samo kada samo posmatraju, to je i meni motivacija. Mislim da je bilo lepo", zaključio je Stefan Marković.

(Mondo, Foto: euroleague.net)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Čarls Dženkins otišao do Delija posle utakmice

Kurir

Autor: Kurir