TEODOSIĆ: Nadam se da ću na leto igrati za Srbiju!

Srbija trenutno ima skor 3-1, 29. juna igraće sa Gruzijom u gostima, a zatim i sa Nemačkom kod kuće 2. jula.



"Da, da, naravno. Nadam se da ću igrati i ovog leta u kvalifikacijama", rekao je Teodisić za Sport klub.

Teodosić smatra da prozori nisu dobro rešenje i da treba se nađe novo rešenje.



"U tom sistemu kvalifikacija jedino gubi košarka jer je kvalitet manji. FIBA je možda zamislila da u tim prozorima ljudi recimo u Srbiji gledaju i Bogdana i Bjelicu i sve evroligaške igrače, ali to jednostavno nije moguće jer su nam sezone u toku. To je glupost i nadam se da ćemo doći do zajedničkog rešenja i da ćemo napraviti da liči na nešto pošto ovako ne liči ni na šta".

Teodosić trenutno igra ruki sezonu u NBA i u dresu Los Anđeles Klipersa prosečno beleži 9,4 poena, 3 skoka i 5 asistencija.



"Zaista nosim lepe utiske iz SAD, iz prethodnih šest meseci. Prvih mesec do mesec i po dana protekli su u adaptaciji na vreme, grad i saigrače, ali sada uživam u Los Anđelesu i srećan sam što sam doneo odluku da dođem ovde".

Svi srpski internacionalci u NBA pružaju odlične partije, pogotovo u poslednje vreme, što Tea veoma raduje.



"Čujemo se i viđamo se kada igramo jedni protiv drugih. Bogdanu je takođe bio potreban mali period prilagođavanja na okruženje i na sistem, Joka igra već drugu sezonu izvanredno i stvarno je uživanje gledati ga iz večeri u veče. Bjelica je odigao najbolju utakmicu u NBA karijeri - njemu je poslednja godina ugovora i nadam se da će potpisati sjajan novi ugovor. Jako me raduje što svi naši igrač zapažene uloge", zaključio je Teodosić.

