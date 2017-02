ISCRPLJENI JOŠ NA ZAGREVANJU: Evo kako su košarkaši Crvene zvezde komentarisali poraz od Efesa

"Nadigrali su nas", rekao je posle meča bek Zvezde Čarls Dženkins.

Efes je večeras pobedio 86:72 u 21. kolu Evrolige i tako prekinuo seriju Zvezde od sedam uzastopnih pobeda.

"Iskopali smo sebi rupu krajem druge četvrtine i bilo je teško iz nje izaći. Oni su to preneli u drugo poluvreme. Borili smo se u drugom poluvremenu, prišli smo na pet poena zaostatka, ali nije bilo dovoljno. Umor nije izgovor. Promašivali smo bacanja, imali smo izgubljene lopte, pravili smo greške koje ne smeju da se prave protiv ovakvog tima i to je to. Znali smo raspored i pre utakmice. Nažalost, nećemo pobedjivati u svakoj utakmici do kraja sezone. Moramo ovo što pre da zaboravimo i da krenemo dalje", rekao je Dženkins.

Najefikasniji u Zvezdi bio je Marko Simonović sa 15 postignutih poena. On je rekao da je bilo očigledno da je timu falio učinak povredjenih igrača.

"Dobro smo počeli, dobro smo kontrolisali nekih 15 minuta i onda su oni preuzeli kontrolu i nisu je ispuštali do kraja. Kod nas je bilo očigledno da su nam falila ova tri igrača. Jovke i Kuz (Stefan Jović i Ognjen Kuzmić) nisu bili spremni, ali su probali i hteli su da daju svoj doprinos, ali jednostavno, ljudi nisu trenirali, povredjeni su. Danga (Nemanja Dangubić) nam fali skoro dve nedelje. To vuče druge stvari, menjaju se pozicije, veći je problem. Oni su odigrali mušku utakmicu", rekao je Simonović.

On je priznao da je umor bio faktor u večerašnjoj utakmici, u kojoj je Zvezda slabo šutirala i promašivala bacanja."

Ljudi, jako smo umorni. Da vam kažem, komentarišem sa Lazom (Brankom Lazićem) na zagrevanju sam bio skroz iscrpljen, jedva sam stajao, ali dobro, oporaviću se nekako. Svi ćemo", rekao je Simonović.

On je istakao da ovaj poraz neće ni malo poremetiti ekipu.

"Ma nema šta, izgubili smo u Evroligi. Darušafaka juče vodila 26 razlike i izgubila. Ništa se tu ne zna, ima još devet kola do kraja. Nastavićemo da igramo, da cepamo jako. Nadam se i verujem da će do kraja biti dobro", rekao je Simonović.

Kapiten Luka Mitrović rekao je da je protivnik kažnjavao svaki propust Zvezde.

"U momentima kada smo se vraćali, kaznili su svaki naš propust. Tranziciju nismo uspeli da iskontrolišemo, stvarno su odlično odigrali i zasluženo su slavili", rekao je Mitrović.

On nije želeo da govori o umoru posle poraza.

"Kad se igra dobro, onda niko ne priča o umoru. Oni su nas jednostavno naterali i na teške šuteve, i na veću potrošnju. Efes je ekipa koja igra u najbržem ritmu. Mnogo im igra u napadu zavisi od tranzicije, i onda je logično da naša potrošnja bude veća", rekao je Mitrović.

Zvezdu u nedelju čeka "večiti derbi" sa Partizanom, a ekipa će praktično imati samo jedan trening da se spremi za taj meč

."Svesni smo toga, znamo da dolazi derbi. Iako ta utakmica nama rezultatski nije bitna, ali je ovde jako važna. Derbi je derbi. Partizan će biti sigurno motivisan, imali su sedam dana da se spreme, a mi ćemo imati praktično samo jedan trening. Ući ćemo maksimalno motivisani. Ne želimo da vezujemo poraze, navikli smo sve oko sebe na pobede, iako eventualni poraz u tom meču neće biti katastrofa", rekao je Mitrović.

Autor: Beta,Kurir sport