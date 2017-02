(KURIR TV) DŽIKIĆ ŠOKIRAN U SOLUNU: Evo šta je zbunilo trenera Partizana na meču sa PAOK-om

"Pre svega, hoću da kažem hvala PAOK-u, od od vrha do dna, od predsednika do navijača. Imali smo nekoliko zahteva, sve su nam ispunili. Visoka su klasa. Iskreno, ovo je moja 26. sezona kao trenera i nikada se nisam osećao ovako. Nikada nisam iskusio ovako nešto. Mislim, borimo se na terenu i svi želimo da pobedimo, ali momci na tribinama se očigledno vole", rekao je Džikić novinarima u Solunu.

Partizan je večeras pobedio sa 76:74 u prvoj utakmici baraža.

Navijači na tribinama su sve vreme navijali zajednički, a kompletna noć u Solunu bila je u znaku bratskih odnosa dva kluba.

"Pre utakmice smo hteli da budemo koncentrisani, da mislimo na stvari koje želite da uradite, a onda prepoznate pesme, ali nisu na srpskom nego na grčkom i onda pomislite 'vau, ovo zbunjuje'", rekao je Džikić.

On je kazao da veruje da oba tima mogu da igraju bolje.

"Verujem da moj tim može da igra bolje, da PAOK može da igra bolje. Oba tima su igrala ovu utakmicu posle velikih pobeda pre par dana, teških utakmica. Pretpostavljam da je bilo teško biti na vrhuncu emotivnih i fizičkih sposobnosti. To je stvarno jako teško. Mislim da smo imali previše neiznudjenih izgubljenih lopti, ali sa druge strane oni su promašili nekoliko polaganja, tako da su oba tima imala takve greške", rekao je Džikić.

Večeras u timu zbog povreda nisu bili Novica Veličković i Džamont Gordon, a u igru nije ulazio ni Stefan Pot.

"Pot je moja odluka. U suštini, sve sam odlučio danas na dan utakmice. Odlučio sam se za Vila Hečera i Branislava Ratkovicu. Naravno, Pot je u rotaciji. Novica i Gordon nisu mogli da nam pomognu, to je bila kontrola štete. Sledećeg vikenda nas čeka važna utakmica protiv Cedevite, morao sam da razmišljam i tome", rekao je Džikić.

On je kao i pre utakmice rekao da je ovo samo prvo poluvreme.

"Da, ovo je samo prvo poluvreme, mala je razlika. Ne očekujem da će PAOK raditi nešto drugačije. Neki timovi igraju bolje kada igraju drugi put s nekim. Ne znam da li je PAOK takav", rekao je Džikić.

Trener Partizana došao je ranije na konferenciju za novinare, bio je u dobrom raspoloženju i šalio se s novinarima i portparolkom kluba, često izazivao smeh prisutnih u sali.

Plejmejker Vilijam Hečer takodje je rekao da mu je bilo čudno da igra večeras.

"Bilo je vrlo čudna utakmica za nas. Znali smo da će ovde biti samo prvo poluvreme serije i hteli smo da odigramo dobro i da ostvarimo pobedu i najveću moguću razliku. Mislim da smo povremeno igrali dobro, ali da smo u ključnim trenucima mnogo grešili. Moraćemo u sledećim utakmicama da popravimo probleme i da budemo koncentrisaniji u Beogradu. Pobeda tamo bi nam značila prolaz, ali moramo prvo da popravimo svoju igru. Radujem se zbog pobede ovde, zadovoljni smo", rekao je Hečer.

On je večeras bio najefikasniji igrač meča sa postignutih 27 poena, ali je posle novinarskog pitanja rekao da to ne znači povratak u košgetersku formu.

"Ne gledam ja na to kao na bivanje u formi i ne bivanje u formi. Sve je to deo sezone. Nekada igrate teške utakmice, s jakim odbranama, i nekada ne nadjete ključ za te odbrane. Mnogo je faktora u tome da li igram najbolje što mogu. Mislim, super je postići 27 poena, ali nisam to planirao, hteo sam samo da radim ono što je potrebno za pobedu. Otvarale su mi se šanse za šuteve i ja sam ih koristio", rekao je Hečer.

Američki internacionalac je igrao ranije za PAOK, ali je sada kazao da nije imao neku posebnu motivaciju.

"Nije bilo neke posebne motivacije da pobedim PAOK. Igrači idu dalje, sastaju se sa svojim bivšim klubovima. PAOK zna kako se osećam prema njima, imam mnogo lepih uspomena ovde, ali sada sam igrač Partizana i hoću da Partizan pobedjuje. Mislim da svi to razumeju", rekao je Hečer.

Trener PAOK-a Sulis Markopulos rekao je da je Partizan dobar tim i da je u prvom poluvremenu stekao razliku koja mu je značila do kraja meča.

"Činjenica je da su pre tri dana pobedili Crvenu zvezdu, koja igra Evroligu, jeste dovoljan dokaz njihovog kvaliteta. Naš problem u napadu je loše kretanje lopte i loša kontrola. Oni su to iskoristili da trče kontre i izgrade razliku koja im je pomogla do kraja meča. U odbrani smo postavili neke granice pre utakmice, da čuvamo pojedine igrače, ali nismo uspeli da uradimo to, i to je pomoglo Partizanu da čuva prednost. U drugom poluvremenu smo probali da igramo malo slobodniju košarku, da pojačamo tempo i da se približimo. U drugoj utakmici ćemo probati da budemo koncentrisaniji i odigramo bolje", rekao je Markopulos.

Pogledajte BONUS VIDEO

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Beta,Kurir sport