MEGA PALA U FINIŠU: Cedevita teškom mukom slomila otpor Leksa

Cedevita je sada druga na tabeli Jadranske lige sa 13 pobeda i pet poraza, dok je Mega 12. sa pet trijumfa iz 18 utakmica.

Mega je u brzom i snažnom ritmu počela utakmicu, već u ranoj fazi ekipa Dejana Milojevića stekla je devet poena prednosti - 19:10, ali usledio je pad, što je Cedevita iskoristila i već na početku druge četvrtine stigla do preokreta - 28:27.

Zagrepčani su od tog trenutka uspostavili kontrolu i do poluvremena uvećavali vodjstvo, koje je na pauzi iznosilo osam poena - 44:36. Cedevita je na početku treće četvrtine došla i do dvocifrene prednosti, ali je Mega predvodjena sjajnim šutem za tri poena do kraja tog perioda igre stigla do preokreta - 64:63.

U poslednjoj deonici vidjena je velika borba, ali je Cedevita ipak uspela da ostvari pobedu. Mega je pri rezultatu 87:85 za Cedevitu imala napad za pobedu, ali je Jovan Novak promašio šut za tri poena, što se ispostavilo, donelo Zagrepčanima pobedu.

Megu je do pobede predvodio Luka Babić sa 27 poena, devet asistencija i šest skokova, dok je Rajan Boatrajt dodao 14.

U ekipi Mege najefikasniji bio je Radosav Spasojević sa 18 poena, dok je Novak ubacio 16, a jedan manje dodao je Rade Zagorac.

Autor: Beta