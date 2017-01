SRAMNO VREĐANJE! OBRADOVIĆ ODGOVORIO DELIJAMA: Vičite Željko, Turčine....veći sam SRBIN OD SVIH VAS!

Crveno-beli sada imaju devet pobeda i osam poraza, dok je Fener uz deset pobeda i upisao sedmi poraza.

Trener Fenerbahčea Željko Obradović, posle meča u Beogradu je rekao:

"Teška utakmica. Na kraju smo donosili loše odluke, za razliku od Zvezde koja je igrala pametno i to je odlučilo. To je najjači utisak, iako smo na minut i po pre kraja imali 4 razlike i čistu situaciju. Iskusna smo ekipa i neke stvari ne smeju da nam se dešavaju. Sa druge strane uvek sam govorio da igrač treba da radi ono što zna, a neki od njih su u 4 poslednja napada i odbrane radili ono što ni na treningu nisu izveli", rekao je Obradović.

"Ako hoćeš da budeš dobar, moraš da misliš o svemu, a ne da na poluvremenu Dženkins ubaci trojku sa spuštenim rukama, ali to je stvar za analizu. Morali smo da se borimo više", dodao je

Trener Fenera je govorio i o atmosferi i onome što mu je smetalo:

"Meni skandiraju Željko Turčine, pop...š nam ku... Ja sam veći Srbin od svih, pa i od gospode iz Zvezde, za koju sam mislio da su mi prijatelji. Od večeras to više nisu. Da su došli kod mene u goste ja bih uradio sve da ih zaštitim. Oni to nisu uradili. Što znači da se slažu sa svim i da je dogovoreno. Nema smisla. Za sve godine koliko igram protiv Zvezde nikada ništa ružno nisam napravio.



Lako je ovde biti Srbin. Grupa, zajedno, 'ajmo, majstori budite Srbi tamo gde sam ja bio i onako kako sam to bio", ljut je rekao trener Fenera.

Autor: Kurir sport