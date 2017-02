ŽIVOTNA DRAMA: Duletu Vujoševiću će presaditi bubreg!

Trener Limoža Duško Vujošević otkrio je Kuriru da će uskoro obaviti transplantaciju bubrega, ali da još ne zna kada i gde bi to bilo najbolje da se uradi.



Iskusni košarkaški stručnjak ipak ističe da se oseća dobro i da mu trenerski posao mnogo znači da ne razmišlja o zdravstvenim problemima.

- Razmišljam o transplantaciji bubrega, ali još nisam odlučio gde ću da uradim operaciju. Najvažnije je da se i pored svega osećam dobro. Osećam da mogu još mnogo toga da dam košarci i gledaću da i pored zdravstvenih problema ostanem u ovom poslu - kazao je Vujošević za Kurir.



Na našu konstataciju da su i navijači Partizana i Crvene zvezde spremni da doniraju organ, Dule je kratko odgovorio:

- To me dosta raduje i hvala svima koji žele da mi pomognu. Svestan sam da dijalize nisu lake, ali košarka mi je više od posla, da se ne pretvorim u pravog bolesnika.



Srpski trener je priznao da su male šanse da i naredne sezone ostane u Limožu.

- Vidim da većina srpskih medija nije prenela moj intervju u Francuskoj onako kako sam rekao. Ali da budem iskren, ne postoji obostrana želja da ostanem. Ipak, to ne sme da dovede u pitanje moj rad u Limožu do kraja sezone. Ja sam specijalista za mlade igrače, međutim, ovde samo razmišljaju o NBA - zaključio je Vujošević.

Priznao grešku

NERVOZAN HVATAO BOGDANA ZA GUŠU



Bivši trener Partizana u razgovoru sa Francuzima osvrnuo se i na incident kada je Bogdana Bogdanovića uhvatio za vrat.

- To se nije dogodilo zbog bolesti. Ja sam u Partizanu imao drugu ulogu. Tim je bio sastavljen od igrača kojima sam bio neka vrsta roditelja. Dešavalo se da od deset plata primimo samo dve godišnje i dosta je stvari izazvalo nervozu. Ali i moja davanja prema tom klubu su mi davala za pravo da ponekad pređem i crvenu liniju - objasnio je Vujošević.

