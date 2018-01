PRIBLIŽAVAJU SE ZOI: Nevena u sve boljoj formi

Nevena, kojoj je specijalnost slalom, ostvarila je odličan rezultat u ovoj disciplini u Evropa kupu.



U slalomu voženom u austrijskom Zell am See naša skijašica je u jakoj konkurenciji osvojila osmo mesto i došla do novih bodova u Evropa kupu. Ignjatovićeva je tako postigla najbolji rezultat od svih skijašica sa prostora bivše SFRJ. Prethodno je, takođe u ovom asutrijskom centru, zauzela 19. mesto,pa se može reći da je vikend bio uspešan.



Što se tiče Svetskog kupa, odnosno same skijaške elite, Nevena Ignjatović se u Kranjskoj Gori plasirala među 30 najboljih tako što je zauzela 25. mesto. Zimske Olimpijske igre u Pjongčangu počinju 9. Februara, a Nevnena Ignjatović največi je adut reprezentacije Srbije. Pored nje, boje naše zemlje u alpskim discilinama braniće Marko Vukićević i Marko Stevović.

