NEMA ODLAGANJA U OKS: Muljatori ruše Ivana Todorova!

Ivan Todorov najbolji je kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije, smatra Stevan Stojanović, legenda Crvene zvezde.



Već četiri godine Ivan Todorov uspešno obavlja funkciju potpredsednika OK Srbije, a 18. novembra izborna komisija OKS utvrdila je da jedino on ispunjava sve uslove za kandidaturu za novog predsednika tog tela.



Međunarodno iskustvo



U proteklih nekoliko dana pojedini srpski sportski savezi tražili su promenu Statuta OKS i održavanje vanredne sednice. Izbori za novog predsednika OKS biće održani danas u 11 sati u hotelu „Zira“. Skupština OKS broji 65 delegata. Za neophodan kvorum potrebna su 33 delegata, a zatim da 51 odsto prisutnih izglasa kandidata za predsednika.

- Nije mi jasno zašto se osporava kandidatura jednog tako uspešnog sportiste i sportskog radnika kakav je Ivan Todorov. Poznat je u sportskom svetu, kako kod nas tako i u inostranstvu, u svim međunarodnim sportskim strukturama - kaže za Kurir Stojanović.

Poštovati statut... Stevan Stojanović Jasna procedura



Legendarni kapiten Crvene zvezde podseća da izborni proces traje od februara, a nisu mu jasni motivi ljudi iz fudbalskog, odbojkaškog, košarkaškog i još nekih saveza koji su protiv Todorova.

- OKS funkcioniše po jasnim pravilima, znaju se uslovi po kojima neko može da podnese kandidaturu za predsednika. Ako bismo sada narušili pravila, automatski bismo srušili i pravila MOK. Vrlo lako bi moglo da se desi da nas MOK suspenduje na dve ili više godina, što bi bilo pogubno za naš sport. Očigledno je da neko želi da nešto muti! Jer kako drugačije shvatiti da se sve to radi baš u vreme izbornog procesa, koji traje of februara. Ivan Todorov ima podršku od 90 odsto sportskih saveza u Srbiji i nije mi jasno zašto ga osporavaju - tvrdi Stojanović.



Ivan Todorov rođen je 7. oktobra 1967. godine u Beogradu. Završio je Fakultet fizičke kulture u Beogradu. Višestruki je prvak države (SFRJ) u svim uzrasnim kategorijama, šampion Balkana, osvajač srebrne medalje na EP 1987, osvajač bronze na MI 1987, bronzani na ekipnom EP 1986. godine i učesnik Olimpijskih igara u Seulu 1998. godine.



Biografija bez mrlje

DIKA: BIĆE PREDSEDNIK



Stevan Stojanović kaže da Ivan Todorov ima besprekornu biografiju, koja ga kandiduje za najodgovorniju funkciju u OKS.

- Todorov ima CV bez mrlje! Čovek je školovan, obrazovan, ugledan u Srbiji i međunarodnim sportskim krugovima. Govori engleski jezik, magistar je fizičke kulture. Daće bog, biće danas izabran za predsednika - kaže Stevan Stojanović.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Aleksandar Radonić,Foto: Dado Đilas