LAJOVIĆ PAMTI AGRESIJU: Naježim se kada se setim sirena, bombi... Đoković je jak zbog BOMBARDOVANJA

Uskoro se navršava 18 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju (SRJ). Napadi su trajali 11 nedelja i u njima je, prema procenama iz različitih izvora, poginulo između 1.200 i 4.000 ljudi. U bombardovanjima, koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture...



Lajović je rekao da je bombardovanje znatno uticalo na karijere naših tenisera.



"Teško je, imam 26 godina, a već sam preživeo dva rata. To nije nešto na šta sam ponosan, ali život ide dalje. Život je mnogo više od tenisa. Tokom tog perioda nisam igrao mnogo turnira van Srbije, ali se sećam da nisam išao u školu 78 dana. Bili smo deca, na početku nismo shvatali šta se oko nas dešava. I dalje se naježim kada se setim sirena, bombi i svih koji su tražili skloništa", rekao je Lajović.



Brazilski mediji podsećaju da je Srbija i pored rata uspela da iznedri velike igrače kao što su Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, Jelena Janković, Ana Ivanović...



"Naša zemlja je uništena ratom i to nas je učinilo jačim teniserima. Zato je Novak toliko snažan, jer je sve to preživeo u prošlosti", istakao je Lajović.

Autor: Kurir sport,Foto: Saša Pavlić