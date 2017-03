VELIKO RAZOČARANJE: Novak Đoković saopštio šokantnu vest

"Na žalost, moram da podelim sa vama neke ne baš dobre vesti u vezi sa predstojećim turnirom u Majamiju. Povreda lakta koju vučem već mesecima se prošle nedelje pogoršala do te mere da me je doktor savetovao da napravim pauzu. Učiniću sve što je u mojoj moći da se što pre oporavim, ali na žalost, neću moći da se borim za odbranu titule u Majamiju. Ovo je veliki šok i razočarenje za mene, a znam da ni vama nije svejedno. U Majamiju sam osvojio svoj prvi masters turnir i počeo pohod na vrh svetske rang liste i godinama unazad pravim sjajne rezultate tamo. Ponekad najbolnije poraze u sportu nam zada baš naše telo, a ne protivnik. Uvek sam se trudio da brinem o svom telu i kroz karijeru me stvarno nisu pratile velike povrede i problemi. Ali izgleda da sada moje telo pokazuje posledice svih ovih godina ludog tempa i fizičkih napora koje sam imao. Jako sam zahvalan za svu podršku koju dobijam od vas. Hvala što ste uz mene #NoleFam".

Đoković je nedavni Masters u Indijan Velsu završio u četvrtfinalu porazom od Nika Kirjosa, isto kao i prethodni turnir u Akapulku.

Biće ovo prvi turnir u Majamiju bez Novaka posle jedanaest uzastopnih učešća tokom kojih je osvojio neverovatnih šest titula.

Masters turnir u Majamiju odigraće se od 22. marta do 2. aprila 2017. a Novak je trebalo da brani titulu osvojenu pre dvanaest meseci, kada je u finalu bio bolji od Keija Nišikorija rezultatom 6:3, 6:3.

Povreda lakta koju je zadobio prošle godine na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru sprečila je Novaka da učestvuje na turniru u Sinsinatiju, njegov nastup na US Openu bio je neizvestan do poslednjeg trenutka, a takođe je morao da se povuče sa „China Open“-a u Pekingu.

Novak se vratio u Evropu gde će nastaviti sa detaljnim ispitivanjima stepena ozbiljnosti povrede.

Od brzine oporavka zavisiće i njegov povratak na teren.

Autor: Kurir sport