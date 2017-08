Ana Bebić i njen bivši dečko Filip Miletić, s kojim je bila četiri godine u vezi, kulirali su se na reviji venčanica Ivane Rabrenović.



Da pevačica i kompozitor posle raskida nisu u dobrim odnosima, bilo je jasno čim je on stigao na događaj. Njih dvoje su se sve vreme izbegavali, a kada su se našli tik jedno do drugog, ni „ćao“ nisu rekli. Miletiću su prilazile brojne poznate dame u raskošnim kreacijama, ali ne i Ana. Ona je prošla pored njega bez ijedne reči. Spustila je glavu i produžila dalje, dok je iza nje išao njen novi dečko. Doduše, ni on se nije trudio da joj se obrati, ali ju je bar pogledao u jednom trenutku.



Prišli smo Bebićki i upitali je zašto se nije javila bivšem.

- Stvarno ne želim o tome da pričam. Rastali smo se normalno i šta tu ima više da se priča. Filip nije došao ovde zbog mene već da podrži Editu. Zaista ne bih ništa na tu temu komentarisala - bilo je sve što je Ana želela da kaže o susretu s bivšim nakon toga, pevačica je brže-bolje napustila restoran, dok je Filip nastavio da se druži sa poznatim ličnostima.



Lj. S.

Autor: Foto: Vladimir Milovanović