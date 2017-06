NEDA UKRADEN PROGOVORILA O POGREŠNOJ LJUBAVI: Bio je to veoma pogrešan izbor...

Nede Ukraden nedavno je na sceni Sava Centra proslavila 50 godina uspešne karijere i promovisala pesmu "Ljubavnik", u kojoj kaže da je "spavala sa prokletnikom i da je od gubitnika napravili ljubavnika".

NEDA UKRADEN: Jedini PRAVI muškarac u mom životu bio je čovek kome nisam uspela da uzvratim ljubav

"Desilo mi se i u životu, kao i u pesmi, nažalost. Nikad nije čovek toliko pametan i mudar da kaže "nikad mi se to ne može desiti". Jednostavno, namestiti život neku situaciju da pomisliš da je to to, a u stvari shvatiš da je to pogrešan izbor. Veoma pogrešan izbor", rekla je Neda.

Međutim, pevačica se okrenula srećnijoj temi, a to su udvarači koje ima danas.

foto: Marina Lopičić

"Da imam udvarače, imam. Da li sam srećna zbog toga, jesam. Ako ćemo o tome da li je to smisao i da li me samo to čini srećnom, svakako ne. Toliko ima stvari koje me raduju u životu. Počev od moje porodice, mojih unuka, moje profesije.. ", rekla je pevačica.

(FOTO) EVO ZAŠTO JE NAJZGODNIJA BAKA NA ESTRADI: Neda Ukraden objavila fotografiju u kupaćem!

(KURIR TV) TRIJUMF JEDNE USPEŠNE KARIJERE: Neda Ukraden briljirala pred beogradskom publikom

(Kurir.rs/Puls/F.J/Foto Damir Dervišagić)